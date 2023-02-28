У голлівудському стилі: мафіозі втік із в'язниці суворого режиму, спустившись по простирадлах

Чоловіка звуть Марко Радуано і він має велике кримінальне минуле, його розшукують по всьому острову.

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Італійська влада продовжує пошуки ватажка мафії Sacra Corona Unita. 24 лютого злочинець був помічений коли спускався мотузкою з простирадла зі стін в'язниці суворого режиму Badu'e Carros в Нуоро, Сардинія. Про це повідомляє Daily Star.

Коли мотузка закінчилася, він пролетів кілька метрів униз, впав на траву і швидко побіг геть, проскочивши під металевим парканом на зовнішній периферії виправної установи.

Його відсутність була помічена лише через дві години, коли він не повернувся до камери після відбою — у цей час він перебував у тюремній бібліотеці. Тюремний охоронець стверджує, що Радуано скористався зміною персоналу, щоби взяти набір ключів. Представники профспілки заявили, що через брак співробітників за камерою у будь-який час стежить лише одна людина. Окрім цього, вони стверджують, що наразі жоден охоронець не стежить за записами камер відеоспостереження.

[ + – ] До цього моменту ніхто не втікав із цієї в'язниці Фото: who

"В'язень з Апулії здійснив зухвалу втечу з однієї з найбезпечніших в'язниць Італії. Схоже, у нього все було готове і втеча була добре спланована протягом деякого часу", — говорить Джованні Вілла, представник профспілки національної безпеки Сардинії.

Влада розпочала розшук злочинця на Сардинії з перекриттям доріг, додатковими перевірками на поромних переправах та затримками в аеропортах. Поліція також активізувалася у його рідному місті В'єста на материковій частині Італії, де він раніше був пов'язаний із численними вбивствами.

[ + – ] Втеча у голлівудському стилі

Радуано був заарештований у 2018 році під час операції з торгівлі наркотиками та зброєю та на початку цього місяця отримав остаточний тюремний термін у 19 років.

В'язниця Нуоро – це в'язниця суворого режиму, в якій утримуються різні терористи та мафіозі та з якої ще нікому не вдалося втекти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наркодилер перетворився на корейця, щоб втекти від правосуддя. Втім, пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту. Його затримали у житловому комплексі у Бангкоку.

Також повідомлялося, що в Британії з аукціону продадуть речі знаменитого ката, який стратив нацистських злочинців. Альберт Пірпойнт був останнім катом Великобританії. Він стратив, зокрема, охоронців концтабору Берген-Бельзен та сумнозвісну Ірму Грезе.