Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

У голлівудському стилі: мафіозі втік із в'язниці суворого режиму, спустившись по простирадлах

Бос мафії, італійська мафія, злочинець, втікач, поліція,
Фото: Guala | Коли мотузка закінчилася, він пролетів кілька метрів униз, впав на траву і швидко побіг геть.

Чоловіка звуть Марко Радуано і він має велике кримінальне минуле, його розшукують по всьому острову.

Related video

Італійська влада продовжує пошуки ватажка мафії Sacra Corona Unita. 24 лютого злочинець був помічений коли спускався мотузкою з простирадла зі стін в'язниці суворого режиму Badu'e Carros в Нуоро, Сардинія. Про це повідомляє Daily Star.

Коли мотузка закінчилася, він пролетів кілька метрів униз, впав на траву і швидко побіг геть, проскочивши під металевим парканом на зовнішній периферії виправної установи.

Його відсутність була помічена лише через дві години, коли він не повернувся до камери після відбою — у цей час він перебував у тюремній бібліотеці. Тюремний охоронець стверджує, що Радуано скористався зміною персоналу, щоби взяти набір ключів. Представники профспілки заявили, що через брак співробітників за камерою у будь-який час стежить лише одна людина. Окрім цього, вони стверджують, що наразі жоден охоронець не стежить за записами камер відеоспостереження.

Бос мафії, італійська мафія, злочинець, втікач, поліція, в'язниця Fullscreen
До цього моменту ніхто не втікав із цієї в'язниці
Фото: who

"В'язень з Апулії здійснив зухвалу втечу з однієї з найбезпечніших в'язниць Італії. Схоже, у нього все було готове і втеча була добре спланована протягом деякого часу", — говорить Джованні Вілла, представник профспілки національної безпеки Сардинії.

Влада розпочала розшук злочинця на Сардинії з перекриттям доріг, додатковими перевірками на поромних переправах та затримками в аеропортах. Поліція також активізувалася у його рідному місті В'єста на материковій частині Італії, де він раніше був пов'язаний із численними вбивствами.

Втеча у голлівудському стилі

Радуано був заарештований у 2018 році під час операції з торгівлі наркотиками та зброєю та на початку цього місяця отримав остаточний тюремний термін у 19 років.

В'язниця Нуоро – це в'язниця суворого режиму, в якій утримуються різні терористи та мафіозі та з якої ще нікому не вдалося втекти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наркодилер перетворився на корейця, щоб втекти від правосуддя. Втім, пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту. Його затримали у житловому комплексі у Бангкоку.

Також повідомлялося, що в Британії з аукціону продадуть речі знаменитого ката, який стратив нацистських злочинців. Альберт Пірпойнт був останнім катом Великобританії. Він стратив, зокрема, охоронців концтабору Берген-Бельзен та сумнозвісну Ірму Грезе.