В голливудском стиле: мафиози сбежал из тюрьмы строгого режима спустившись по простыням

Мужчину зовут Марко Радуано и у него большое криминальное прошлое, его разыскивают по всему острову.

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Итальянские власти продолжают поиски главаря мафии Sacra Corona Unita. 24 февраля преступник был замечен спускающимся по веревке из простыней со стены тюрьмы строгого режима Badu' e Carros в Нуоро, Сардиния. Об этом сообщает Daily Star.

Когда веревка закончилась он пролетел несколько метров вниз, упал на траву и быстро побежал прочь, проскочив под металлическим забором на внешней периферии исправительного учреждения.

Его отсутствие было обнаружено только через два часа, когда он не вернулся в камеру после отбоя — в это время он обычно находился в тюремной библиотеке. Тюремный охранник утверждает, что Радуано воспользовался пересменкой персонала, чтобы взять набор ключей. Представители профсоюза заявили, что из-за нехватки сотрудников за камерой в любое время следит только один человек. Кроме этого они утверждают, что в настоящее время ни один охранник не следит за записями камер видеонаблюдения.

[ + – ] До этого момента никто не сбегал из этой тюрьмы Фото: The Guardian

"Заключенный из Апулии совершил дерзкий побег из одной из самых безопасных тюрем Италии. Похоже, у него все было готово и побег был хорошо спланирован в течение некоторого времени", — говорит Джованни Вилла, представитель профсоюза национальной безопасности Сардинии.

Власти начали розыск преступника на Сардинии с перекрытием дорог, дополнительными проверками на паромных переправах и задержками в аэропортах. Полиция также активизировалась в его родном городе Вьеста на материковой части Италии, где он ранее был связан с многочисленными убийствами.

[ + – ] Побег в голливудском стиле

Радуано был арестован в 2018 году в ходе операции по торговле наркотиками и оружием и в начале этого месяца получил окончательный тюремный срок в 19 лет.

Тюрьма Нуоро – это тюрьма строгого режима, в которой содержатся различные террористы и мафиози и из которой еще никому не удалось сбежать.

Напомним, ранее Фокус писал, что наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия. Впрочем, пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.

Также сообщалось, что в Британии с аукциона продадут вещи знаменитого палача, казнившего нацистских преступников. Альберт Пирпойнт был последним палачом Великобритании. Он казнил, в частности, охранников концлагеря Берген-Бельзен и печально известную Ирму Грезе.