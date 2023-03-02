"Не у всіх суцільна темрява": сліпий на одне око чоловік показав, що бачить насправді

Майк Малліган, який не з чуток знає про проблеми зі зором розповів про те, як виглядає реальність для людей з різними захворюваннями очей.

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Чоловік, який активно веде свій TikTok обліковий запис, сліпий на одне око і працює інструктором з орієнтації у просторі. З огляду на це він запропонував своїм підписникам можливість побачити життя очима людини, яка має проблеми зі здоров'ям очей. Про це повідомляє Ladbible.

Метою відео було показати людям, що не всі форми сліпоти однакові, і насправді світ виглядає по-різному залежно від того, яке у людини захворювання очей.

"Велика помилка про сліпоту полягає в тому, що всі сліпі бачать непроглядну темряву. Але насправді все виглядає приблизно так, як показано в цих прикладах", — розповідає Майкл у ролику.

Потім він взяв кілька пар окулярів, щоб показати, як виглядає світ цих людей. Першою він узяв пару очок для глаукоми. Глаукома — це захворювання, яке вражає мільйони людей і зазвичай впливає на периферійний зір.

[ + – ] При кожній із хвороб досвід у всіх людей різний Фото: Колаж: Фокус

Потім була пара, яка демонструє, як бачити життя людині з катарактою, яка робить зір нечітким.

"Чим серйозніша катаракта, тим більше розмитий зір", — пояснив Майк.

Далі чоловік показав окуляри, що імітують макулярну дегенерацію, яка зазвичай вражає центральний зір, і, нарешті, продемонстрував зір людей з ЦМВ-ретинітом (цитомегаловірус), що викликає безліч "мушок" в очах, та діабетичною ретинопатією, яка залишає людей з темними плаваючими плямами або смугами у зорі. Насамкінець він підкреслив, що при кожній із хвороб досвід у всіх людей різний.

"Лише невеликий відсоток сліпих людей не бачить взагалі нічого… у багатьох зберігається деякий залишковий зір… і досвід кожного унікальний і сильно варіюється", — додав Майк.

Раніше Фокус писав, що вчені запевняють, що "лицьова сліпота" зустрічається частіше, ніж ми думали. Дослідження показує, що кожен з нас, ймовірно, знає когось, хто страждає від цієї недуги.

Також повідомлялося, що в Ірландії жінка осліпила після тату на очних яблуках. Перед небезпечною процедурою 32-річну маму п'ятьох дітей відмовляла її дочка. Але жінка наполягла на своєму і тепер жалкує про свій вчинок, бо може втратити зір назавжди.