"Не у всех кромешная тьма": слепой на один глаз мужчина показал, что видит на самом деле

Майк Маллиган, который не по наслышке знает о проблемах со зрением рассказал о том, как выглядит реальность для людей с различными заболеваниями глаз.

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Мужчина, который активно ведет свой TikTok аккаунт, слеп на один глаз и работает инструктором по ориентации в пространстве. Учитывая это, он предложил своим подписчикам возможность увидеть жизнь глазами человека, имеющего проблемы со здоровьем глаз. Об этом сообщает Ladbible.

Целью видео было показать людям, что не все формы слепоты одинаковы, и на самом деле мир выглядит совершенно по-разному в зависимости от того, какое у человека заболевание глаз.

"Большое заблуждение о слепоте заключается в том, что все слепые видят кромешную тьму. Но в действительности все выглядит примерно так, как показано в этих примерах" — рассказывает Майкл в ролике.

Затем он взял несколько пар очков, чтобы показать, как выглядит мир для этих людей. Первой он взял пару очков для глаукомы. Глаукома — это заболевание, которое поражает миллионы людей и обычно влияет на периферическое зрение.

[ + – ] При каждой из болезней опыт у всех людей разный Фото: Коллаж: Фокус

Затем была пара, демонстрирующую, каково видеть жизнь человеку с катарактой, которая делает зрение нечетким.

"Чем серьезнее катаракта, тем более размыто зрение", — объяснил Майк.

Дальше мужчина показал очки, имитирующие макулярную дегенерацию, которая обычно поражает центральное зрение, и, наконец, продемонстрировал зрение людей с ЦМВ-ретинитом (цитомегаловирус), который вызывает множество "мушек" в глазах, и диабетической ретинопатией, которая оставляет людей с темными плавающими пятнами или полосами в зрении. В конце он подчеркнул, что при каждой из болезней опыт у всех людей разный.

"Лишь небольшой процент слепых людей не видит вообще ничего… у многих сохраняется некоторое остаточное зрение… и опыт каждого уникален и сильно варьируется", — добавил Майк.

Ранее Фокус писал, что ученые уверяют, что "лицевая слепота" встречается чаще, чем мы думали. Исследование показывает, что каждый из нас, вероятно, знает кого-то, кто страдает от этого недуга.

Также сообщалось, что в Ирландии женщина ослепла после тату на глазных яблоках. Перед опасной процедурой 32-летнюю маму пятерых детей отговаривала ее дочь. Но женщина настояла на своем и теперь сожалеет о своем поступке, так как может навсегда полностью потерять зрение.