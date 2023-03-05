У Польщі підпалили машини швидкої допомоги, які мали передати Україні (фото)
Один автомобіль повністю згорів і не підлягає ремонту, інші машини, можливо, ще можна відремонтувати. У польській поліції говорять про навмисний підпал.
У польському місті Радлув згоріла машина швидкої допомоги, яку мали відправити до Харкова. Вона була повністю спалена та непридатна для використання. А правоохоронці говорять про навмисний підпал. Про це повідомляє телеканал tvn24.
Інцидент стався увечері 3 березня. Після 22:00 пожежна служба отримала повідомлення про машину, що горить на стоянці муніципального управління в Радлуві. Невдовзі з'ясувалося, що горіла "швидка".
На місце події прибули дві пожежні машини. Внаслідок високої температури було пошкоджено припаркований поряд другий автомобіль швидкої допомоги, а також ще дві машини.
Охоплена полум'ям "швидка" була повністю спалена та непридатна для використання. Інші автомобілі, можливо, ще можна відремонтувати.
Правоохоронці кажуть, що все свідчить про навмисний підпал. Крім того, було затримано підозрюваного — 35-річного чоловіка допитають.
Обидві машини швидкої допомоги та два інші авто мали виїхати 4 березня у складі гуманітарного конвою в Україну. Після пожежі колона скоротилася до чотирьох машин швидкої допомоги та двох пікапів. Друга частина транспорту — це дві вантажівки з медичним обладнанням, вони не постраждали і також вирушили до України.
Наразі фонд "Сила майбутнього" збирає гроші на купівлю нової машини швидкої допомоги.
"Ми не можемо залишатися байдужими до необхідності лікарні, яка чекала на цю швидку допомогу", — сказано в заяві організації.
Нагадаємо, 3 березня в Іспанії 10 підозрюваних у пограбуванні біженців з України в регіонах Валенсії та Мурсії. За даними іспанської поліції, зловмисники з ОЗУ обирали як жертв українських біженців тому, що вони зазвичай везуть із собою всі заощадження та цінні речі.
Раніше, 20 жовтня, у Німеччині підпалили притулок для українських біженців. На момент інциденту у комплексі перебували 14 громадян України та троє співробітників Червоного хреста.