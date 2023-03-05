У Польщі підпалили машини швидкої допомоги, які мали передати Україні (фото)

Один автомобіль повністю згорів і не підлягає ремонту, інші машини, можливо, ще можна відремонтувати. У польській поліції говорять про навмисний підпал.

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У польському місті Радлув згоріла машина швидкої допомоги, яку мали відправити до Харкова. Вона була повністю спалена та непридатна для використання. А правоохоронці говорять про навмисний підпал. Про це повідомляє телеканал tvn24.

Інцидент стався увечері 3 березня. Після 22:00 пожежна служба отримала повідомлення про машину, що горить на стоянці муніципального управління в Радлуві. Невдовзі з'ясувалося, що горіла "швидка".

На місце події прибули дві пожежні машини. Внаслідок високої температури було пошкоджено припаркований поряд другий автомобіль швидкої допомоги, а також ще дві машини.

Охоплена полум'ям "швидка" була повністю спалена та непридатна для використання. Інші автомобілі, можливо, ще можна відремонтувати.

[ + – ] Наразі фонд "Сила майбутнього" збирає гроші на купівлю нової машини швидкої допомоги

Правоохоронці кажуть, що все свідчить про навмисний підпал. Крім того, було затримано підозрюваного — 35-річного чоловіка допитають.

[ + – ] Обидві машини швидкої допомоги та два інші авто мали виїхати 4 березня у складі гуманітарного конвою в Україну

Обидві машини швидкої допомоги та два інші авто мали виїхати 4 березня у складі гуманітарного конвою в Україну. Після пожежі колона скоротилася до чотирьох машин швидкої допомоги та двох пікапів. Друга частина транспорту — це дві вантажівки з медичним обладнанням, вони не постраждали і також вирушили до України.

Наразі фонд "Сила майбутнього" збирає гроші на купівлю нової машини швидкої допомоги.

"Ми не можемо залишатися байдужими до необхідності лікарні, яка чекала на цю швидку допомогу", — сказано в заяві організації.

Нагадаємо, 3 березня в Іспанії 10 підозрюваних у пограбуванні біженців з України в регіонах Валенсії та Мурсії. За даними іспанської поліції, зловмисники з ОЗУ обирали як жертв українських біженців тому, що вони зазвичай везуть із собою всі заощадження та цінні речі.

Раніше, 20 жовтня, у Німеччині підпалили притулок для українських біженців. На момент інциденту у комплексі перебували 14 громадян України та троє співробітників Червоного хреста.