В Польше подожгли машины скорой помощи, которые должны были передать Украине (фото)

Один автомобиль полностью сгорел и не подлежит ремонту, другие машины, вероятно, еще можно отремонтировать. В польской полиции говорят о намеренном поджоге.

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В польском городе Радлов сгорела машина скорой помощи, которую должны были отправить в Харьков. Она были полностью сожжена и непригодна для использования. А правоохранители говорят о намеренном поджоге. Об этом сообщает телеканал tvn24.

Инцидент произошел вечером 3 марта. После 22:00 пожарная служба получила сообщение о горящей машине на стоянке муниципального управления в Радлове. Вскоре выяснилось, что горела "скорая".

На место происшествия прибыли две пожарные машины. В результате высокой температуры были повреждены припаркованный рядом второй автомобиль скорой помощи, а также еще две машины.

Охваченная пламенем "скорая" была полностью сожжена и непригодна для использования. Другие автомобили, вероятно, еще можно отремонтировать.

[ + – ] Сейчас фонд "Сила будущего" собирает деньги на покупку новой машины скорой помощи

Правоохранители говорят, что все указывает на намеренный поджог. Кроме того, был задержан подозреваемый — 35-летний мужчина будет допрошен.

[ + – ] Обе машины скорой помощи и два другие авто должны были выехать 4 марта в составе гуманитарного конвоя в Украину

Обе машины скорой помощи и два другие авто должны были выехать 4 марта в составе гуманитарного конвоя в Украину. После пожара колонна сократилась до четырех машин скорой помощи и двух пикапов. Вторая часть транспорта — это два грузовика с медицинским оборудованием, они не пострадали и также отправились в Украину.

Сейчас фонд "Сила будущего" собирает деньги на покупку новой машины скорой помощи.

"Мы не можем оставаться равнодушными к необходимости больницы, которая ждала эту скорую помощь", — сказано в заявлении организации.

Напомним, 3 марта в Испании 10 подозреваемых в ограблении беженцев из Украины в регионах Валенсии и Мурсии. По сведениям испанской полиции, злоумышленники из ОПГ выбирали в качестве жертв украинских беженцев потому, что они обычно везут с собой все сбережения и ценные вещи.

Ранее, 20 октября, в Германии подожгли приют для украинских беженцев. На момент инцидента в комплексе находились 14 граждан Украины и трое сотрудников Красного креста.