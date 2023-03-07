"Сказали, що це стрес": груба помилка лікарів позбавила жінку можливості стати мамою

24-річна Моллі Малгерон із Лідса вирушила на Галапагоські острови, щоб здійснити свою мрію про подорож. Там вона працювала вчителькою англійської мови та із задоволенням досліджувала тропічні острови. Однак дівчина почала відчувати дивні симптоми, включаючи утруднене дихання та ковтання. У лікарні їй сказали, що вона "надто напружена".

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Лікарі повідомили жінці, яка зомліла в супермаркеті, що в неї просто "стрес", але виявилося, що насправді в неї рак четвертої стадії. Про це розповідає The Mirror.

Британка Моллі Малгерон, якій 24 роки, нещодавно повернулася з відпочинку на Галапагоських островах, де в неї з'явилися незвичайні симптоми. Дівчина зазнавала таких труднощів із диханням, що мало не потонула під час підводного плавання. Тоді лікарі сказали їй, що проблема лише "в неї у голові".

Однак після повернення до Великобританії вона зомліла на публіці та була терміново доставлена в лікарню, де вже британські фахівці діагностували в неї 15-сантиметрову пухлину над серцем і легенями.

На цей раз Моллі поставили діагноз "лімфома неходжкінського типу четвертої стадії", і вона каже, що досі не може усвідомити, що сталося.

[ + – ] Лікарі призначили стероїди, щоб зупинити подальший ріст пухлини Фото: Колаж: Фокус

"Це була найжахливіша новина в моєму житті, я навіть не можу пояснити, що я зараз відчуваю. Я просто плакала, кричала і волала — це було з нізвідки. Я знала, що щось не так, але не думала, що все настільки погано. Я чекаю, коли дізнаюся, як сильно пухлина поширилася. Це не означає, що я помру завтра, але це означає, що лікування потрібно починати зараз.Мені зробили ін'єкцію, щоб спробувати зберегти мою фертильність,так що про дітей не може бути й мови. У мене рання менопауза, і це найгірше для мене, бо я завжди хотіла стати мамою", — розповіла Моллі.

Лікарі призначили стероїди, щоб зупинити подальший ріст пухлини, а через занедбаний стан пухлини дівчина швидко почала курс хіміотерапії.

[ + – ] Лікарі сподіваються, що зможуть упоратися з пухлиною Фото: Колаж: Фокус

"Я все життя була в хорошій фізичній формі. Завжди була в повному порядку — я не знаю, що стало причиною цього, я здорова та молода, три тижні тому я була на Галапагоських остовах і жила своїм найкращим життям", — каже Моллі.

Неходжкінська лімфома — рідкісна й агресивна. Лікарі сподіваються, що зможуть упоратися з пухлиною, і кажуть, що відсоток успішних операцій за такого типу раку гарний. Сумно, що це четверта стадія, тобто рак перебуває по обидва боки грудей жінки та поширився на інші частини тіла.

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