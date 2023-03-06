Мріяла схуднути за низькою ціною: після операції органи жінки перетворилися на "бетон"

45-річна мешканка Великобританії на ім'я Пінкі Джоллі виборює своє життя після недбалої роботи турецьких хірургів. Внаслідок їх "старань" розвинувся небезпечний для життя сепсис.

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Пінк Джоллі вирішила скинути вагу, але не хотіла вдаватися до дієти. Натомість вона звернулася до клініки в Стамбулі, де їй було запропоновано провести операцію зі зменшенням шлунка за невисоку ціну. Однак після хірургічного втручання її внутрішні органи перетворилися на "бетон". Про це повідомляє The Mirror.

Пінк швидко допомогли зібрати 2 000 фунтів стерлінгів і в листопаді 2022 року вона полетіла до Туреччини, записавшись на операцію, яка повинна була назавжди зменшити розмір її шлунка на 85%.

Але незабаром після двогодинної операції у жінки виникло безліч ускладнень, включно з сильними болями в животі, блювотою та зневодненням.

У грудні жінка повернулася додому та звернулася до британських медиків. Екстрена комп'ютерна томографія показала, що серйозний витік після операції призвів до інфекції, яка перетворила її внутрішні органи на бетон.

[ + – ] Після операції у жінки виникло безліч ускладнень, включаючи сильні болі в животі, блювоту та зневоднення. Фото: Колаж: Фокус

"Я відчуваю, що мене ввели в оману. Я засмучена тим, що те, що мало допомогти, завдало мені стільки страждань. Я втратила чотири кілограми за чотири тижні, тому що мій шлунок став крихітним. Я хотіла скинути вісім кілограмів за два роки. "Мені довелося поставити трубку для годування, але все це дуже болісно. Після того, як я мало не померла, я шкодую про своє рішення", — розповіла жінка після операції.

Наприкінці січня 2023 року Пінк довелося пройти "промивання" внутрішньої частини шлунка, щоб врятувати своє життя. Після процедури вона перебувала у лікарні Королівського Ліверпульського університету, боровшись із сепсисом більше місяця. Тепер жінка важить 82 кілограми, проте не може вживати тверду їжу та хвилюється за своє здоров'я.

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