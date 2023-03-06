Мечтала похудеть по низкой цене: после операции органы женщины превратились в "бетон"

45-летняя жительница Великобритании по имени Пинки Джолли борется за свою жизнь после халатной работы турецких хирургов. В результате их "трудов" развился опасный для жизни сепсис.

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Пинки Джолли решила сбросить вес, но не хотела прибегать к диете. Вместо этого она обратилась в клинику в Стамбуле, где ей было предложено провести операцию по уменьшению желудка за невысокую цену. Однако после хирургического вмешательства ее внутренние органы превратились в "бетон". Об этом сообщает The Mirror.

Пинки быстро помогли собрать 2 000 фунтов стерлингов и в ноябре 2022 года улетела в Турцию, записавшись на операцию, которая должна была навсегда уменьшает размер ее желудка на 85%.

Но вскоре после двухчасовой операции у женщины возникло множество осложнений, включая сильные боли в животе, рвоту и обезвоживание.

В декабре женщина вернулась домой и обратилась к британским медикам. Экстренная компьютерная томография показала, что серьезная утечка после операции привела к инфекции, которая превратила ее внутренние органы "в бетон".

[ + – ] После операции у женщины возникло множество осложнений, включая сильные боли в животе, рвоту и обезвоживани Фото: Коллаж: Фокус

"Я чувствую, что меня ввели в заблуждение. Я расстроена тем, что то, что должно было помочь, причинило мне столько страданий. Я потеряла четыре килограмма за четыре недели, потому что мой желудок стал крошечным. Я хотела сбросить восемь килограммов за два года. Мне пришлось поставить трубку для кормления, но все это очень болезненно. После того как я чуть не умерла, я сожалею о своем решении", — рассказала женщина после операции.

В конце января 2023 года Пинки пришлось пройти "промывание" внутренней части желудка, чтобы спасти свою жизнь. После процедуры она находилась в больнице Королевского Ливерпульского университета, борясь с сепсисом более месяца. Теперь женщина весит 82 килограмма, однако не может употреблять твердую пищу и волнуется за свое здоровье.

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