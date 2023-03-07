"Сказали, что это стресс": грубая ошибка врачей лишила женщину возможности стать мамой

24-летняя Молли Малхерон из Лидса отправилась на Галапагосские острова, чтобы осуществить свою мечту о путешествии. Там она работала учителем английского языка и с удовольствием исследовала тропические острова. Однако девушка начала испытывать странные симптомы, включая затрудненное дыхание и глотание. В больнице ей сказали, что она "слишком напряжена".

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Врачи сообщили женщине, упавшей в обморок в супермаркете, что у нее просто "стресс", но оказалось, что на самом деле у нее рак четвертой стадии. Об этом рассказывает The Mirror.

Британка Молли Малхерон, 24 года, недавно вернулась с отдыха на Галапагосских островов, где у нее появились необычные симптомы. Девушка испытывала такие трудности с дыханием, что чуть не утонула во время подводного плавания. Тогда врачи сказали ей, что проблема только "у нее в голове".

Однако после возвращения в Великобританию она упала в обморок на публике и была срочно доставлена в больницу, где уже британские специалисты диагностировали у нее 15-сантиметровую опухоль над сердцем и легкими.

На этот раз Молли поставили диагноз "лимфома неходжкинского типа четвертой стадии" и она говорит, что до сих пор не может осознать, что произошло.

[ + – ] Врачи назначили стероиды, чтобы остановить дальнейший рост опухоли Фото: Коллаж: Фокус

"Это была самая ужасная новость в моей жизни, я даже не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Я просто плакала, кричала и вопила — это было из ниоткуда. Я знала, что что-то не так, но не думала, что все настолько плохо. Я жду, когда узнаю, как сильно опухоль распространилась. Это не значит, что я умру завтра, но это значит, что лечение нужно начинать сейчас. Мне сделали инъекцию, чтобы попытаться сохранить мою фертильность, так что о детях не может быть и речи. У меня ранняя менопауза, и это самое худшее для меня, так как я всегда хотела стать мамой", — рассказала Молли.

Врачи назначили стероиды, чтобы остановить дальнейший рост опухоли, а из-за запущенного состояния опухоли девушка быстро начала курс химиотерапии.

[ + – ] Врачи надеются, что смогут справиться с опухолью Фото: Коллаж: Фокус

"Я всю жизнь была в хорошей физической форме. Всегда была в полном порядке — я не знаю, что стало причиной этого, я здорова и молода, три недели назад я была на Галапагосских остовах и жила своей лучшей жизнью", — говорит Молли.

Неходжкинская лимфома, редкая и агрессивная. Врачи надеются, что смогут справиться с опухолью, и говорят, что процент успешных операций при таком типе рака хороший. Печально, что это четвертая стадия, то есть рак находится по обе стороны груди женщины и распространился на другие части тела.

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