Жінка стверджує, що їй вдалося повернути процес старіння назад: у чому секрет

За словами Норми Вільямс, лікарі кажуть їй, що має здоров'я та фізичну форму 20-річної дівчини, незважаючи на те, що до її раціону входять вино, печиво та хліб.

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74-річна англійка Норма Вільямс, яка зараз живе в Італії, вважає, що їй вдалося уповільнити — або навіть повернути назад — процес старіння завдяки вірі в те, що вона ніколи не стане "старою". Про це повідомляє The Mirror.

"Я — уособлення майбутнього, але мені здається, що я виглядаю на всі свої 75 років. Але оскільки я виглядаю так підтягнуто і відрізняюся від стереотипного образу похилого віку, людям важко в це повірити. Вони думають, що я кинула виклик віку, але це не так, старіння просто пішло мені на користь", — каже корінна англійка.

Норма стверджує, що її форма ніколи не була кращою, і вона почувається більш енергійною, ніж у юнацькому віці, незважаючи на свій раціон, який включає вино, печиво і хліб.

"Більшість своїх 20 років я страждала від надмірної ваги та переїдання. Я лягала спати з кількома упаковками шоколадного зефіру, величезними пакетами Wotsits і свіжим нарізаним білим батоном. Я була розбита і постійно почувалася погано", — згадує жінка.

[ + – ] Норма стверджує, що її форма ніколи не була кращою Фото: Колаж: Фокус

Найбільша різниця, яку помітила Норма, порівнюючи, якою вона була у двадцять років і якою стала у сімдесят, — це рівень енергії.

Зараз жінка веде активний спосіб життя, займається спортом і щодня робить прогулянки завдовжки 9 кілометрів. Вона стверджує, що люди, які не знайомі з нею, не можуть повірити в її вік, і тепер вона сподівається виконати свою мрію всього життя стати моделлю завдяки своїй зовнішності.

[ + – ] Люди, які не знайомі з жінкою, не можуть повірити у її вік Фото: Колаж: Фокус

"Незнайомці бувають шоковані і часто зупиняють мене і ввічливо запитують мій вік. Усі молоді говорять одне й те саме, коли я виросту, я хочу бути схожою на тебе, Норма", — каже англійка.

Раніше Фокус писав, що 82-річна "жінка-кішка" показала себе 15-річною і спростувала будь-які пластичні операції. Швейцарська світська левиця Джослін Віндельштейн, яку прозвали "нареченою Франкенштейна" і зробили символом невдалих пластичних операцій, написала в соцмережі Instagram, що ніколи не вдавалася до жодного втручання у свою зовнішність.

Також повідомлялося, що 60-річний чоловік зробив 3 264 віджимання за годину. Роб Стірлінг хотів перевершити попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Під час щоденних тренувань американець може зробити близько 1500 віджимань за 30 хвилин.