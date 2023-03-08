Женщина утверждает, что ей удалось обратить процесс старения вспять: в чем секрет

По словам Нормы Уильямс, врачи говорят ей, что у нее здоровье и физическая форма 20-летней девушки, несмотря на то, что в ее рацион входят вино, печенье и хлеб.

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74-летняя англичанка Норма Уильямс, которая сейчас живет в Италии, считает, что ей удалось замедлить — или даже обратить вспять — процесс старения благодаря вере в то, что она никогда не станет "старой". Об этом сообщает The Mirror.

"Я — олицетворение будущего, но мне кажется, что я выгляжу на все свои 75 лет. Но поскольку я выгляжу так подтянуто и отличаюсь от стереотипного образа пожилого человека, людям трудно в это поверить. Они думают, что я бросила вызов возрасту, но это не так, старение просто пошло мне на пользу", — говорит коренная англичанка.

Норма утверждает, что ее форма никогда не была лучше, и она чувствует себя более энергичной, чем в юношеском возрасте, несмотря на свой рацион, который включает в себя вино, печенье и хлеб.

"Большую часть своих 20 лет я страдала от избыточного веса и переедания. Я ложилась спать с несколькими упаковками шоколадного зефира, огромными пакетами Wotsits и свежим нарезанным белым батоном. Я была разбита и постоянно чувствовала себя плохо", — вспоминает женщина.

[ + – ] Норма утверждает, что ее форма никогда не была лучше Фото: Коллаж: Фокус

Самая большая разница, которую заметила Норма, сравнивая, какой она была в двадцать лет и какой стала в семьдесят, — это уровень энергии.

Сейчас женщина ведет активный образ жизни, занимается спортом и каждый день делает прогулки длиной в 9 километров. Она утверждает, что люди, которые не знакомы с ней, не могут поверить в ее возраст, и теперь она надеется исполнить свою мечту всей жизни — стать моделью благодаря своей внешности.

[ + – ] Люди, которые не знакомы с женщиной, не могут поверить в ее возраст Фото: Коллаж: Фокус

"Незнакомцы бывают шокированы и часто останавливают меня и вежливо спрашивают мой возраст. Все молодые говорят одно и то же, когда я вырасту, я хочу быть похожей на тебя, Норма", — говорит англичанка.

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