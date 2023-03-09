"Я помилився": соратник Навального йде з посади голови ФБК через підтримку олігарха Фрідмана

Леонід Волков розповів, що восени минулого року направив листа до офісу голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля з проханням переглянути рішення про санкції щодо власника "Альфа Груп" Михайла Фрідмана.

Related video

Опозиціонер і голова правління фонду ACF International (Фонд боротьби з корупцією) Леонід Волков у четвер, 9 березня, оголосив про те, що "бере паузу" у своїй публічній суспільно-політичній діяльності на посаді голови організації. Відповідна заява оприлюднена в його Telegram-каналі.

"Я у рішення взяти паузу у своїй публічній суспільно-політичній діяльності як голова правління фонду ACF International", — зокрема, пише Волков.

Лист Волкова на захист Фрідмана

Учора, 8 березня, ексглавред "Ехо Москви" Олексій Венедиктов опублікував документи, в яких стоїть підпис Волкова під колективним зверненням до Єврокомісії з проханням переглянути рішення про санкції щодо керівництва "Альфа Груп", а саме Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана й Олексія Кузьмічова.

"Підписанти за виведення керівників "Альфа-груп" із європейських санкцій на адресу Урсули фон дер Ляєн і Жозепа Борреля", — прокоментував Венедиктов.

Цей документ, направлений до Єврокомісії, датований 7 лютого 2023 року.

Водночас сам Волков розповідає, що в жовтні 2022 року підписав і відправив до офісу Борреля інший лист із проханням про перегляд санкцій для основного акціонера "Альфа-груп" Михайла Фрідмана та його партнера Петра Авена, не повідомивши про це своїм колегам із Фонду боротьби з корупцією.

"Цей лист був великою політичною помилкою. Що ще гірше, зробивши це, я перевищив свої повноваження — підписав його не особисто, а від імені організації. Колег я до відома не поставив і, отже, тим самим їх підставив", — підкреслює глава ФБК.

Також опозиціонер розповів, що сподівався за допомогою свого звернення до ЄС "запустити ланцюгову реакцію публічних засудів війни та розколу в російських елітах".

"Я помилився", — визнає соратник Олексія Навального.

До своєї публікації Волков прикріпив копію листа Боррелю.

Він також зазначив, що сподівається найближчим часом зустрітися з колегами й обговорити "можливі формати" подальшої спільної роботи.

Нагадаємо, 1 березня агентство Bloomberg повідомило, що російські олігархи Олег Тиньков і Михайло Фрідман намагаються домогтися виключення своїх імен із західних списків санкцій. У цьому їх підтримують російські опозиціонери Михайло Ходорковський і Леонід Волков.