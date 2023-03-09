Репер Птаха не потрапляв під обстріл на Донбасі: ролик виявився постановним (відео)

Так музикант намагався зняти "пародію" на українських зірок шоу-бізнесу, але організаторів поїздки вирішив не попереджати про розіграш.

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Російський репер Птаха, який напередодні нібито потрапив під обстріл на Донбасі, знову вийшов на зв'язок. З'ясувалося, що все це була постанова, про що повідомляють росЗМІ.

За словами організаторів поїздки, музикант видав зняте на полігоні відео за позаштатну ситуацію і було це досить далеко від передової. Оперативно перевірити обставини інциденту представники репера не змогли через відключення телефону в учасників поїздки.

Так росіянин вирішив "спародувати" зірок українського шоу-бізнесу, які регулярно приїжджають на передову з концертами для ЗСУ. У мережі з'явилося продовження ролика, який напередодні увечері розлетівся в інтернеті. З'ясувалося, що то була обрізана версія.

Співрозмовники росЗМІ заявили, що самі стали жертвами цього розіграшу, а всі їхні спроби з'ясувати оперативно подробиці та вивезти музиканта з окупованої Росією території виявилися безрезультатними.

Згодом з'ясувалося, що реперові Птаха нічого не загрожує, а він сам знаходиться вже на території Ростовської області.

Нагадаємо, що ввечері середи, 8 березня, з'явилося повідомлення про те, що музикант потрапив під обстріл на території Донецької області. Туди він прибув із гуманітарною місією та збирався виступити перед російськими військами. Зв'язку з ним не було тривалий час, що викликало занепокоєння у російської громадськості.

Сам музикант відкрито підтримує війну Росії проти України та ще в 2019 році позитивно висловився про окупацію Кримського півострова. На його думку, Кремль зобов'язаний узагалі повернути під свій контроль всю територію колишнього СРСР.

5 березня російський пропагандист Володимир Соловйов підтвердив, що потрапив під обстріл під Вугледаром. Він вважає, що спецслужби РФ мають з'ясувати, хто "злив" ЗСУ інформацію про його пересування по окупованій території Донецької області.