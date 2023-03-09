Рэпер Птаха не попадал под обстрел на Донбассе: ролик оказался постановочным (видео)

В такой способ музыкант пытался снять "пародию" на украинских звезд шоу-бизнеса, но организаторов поездки решил не предупреждать о розыгрыше.

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Российский рэпер Птаха, который накануне якобы попал под обстрел на Донбассе снова вышел на связь. Оказалось, что все это была постанова, о чем сообщают росСМИ.

По словам организаторов поездки, музыкант выдал снятое на полигоне видео за нештатную ситуацию и находилось это достаточно далеко от передовой. Оперативно проверить обстоятельства инцидента представители рэпера не смогли из-за отключения телефона у участников поездки.

В такой способ россиянин решил "спародировать" звезд украинского шоу-бизнеса, которые регулярно приезжают на передовую с концертами для ВСУ. В сети появилось продолжение ролика, который накануне вечером разлетелся по интернету. Оказалось, что это была обрезанная версия.

Собеседники росСМИ заявили, что сами стали жертвами этого розыгрыша, а все их попытки выяснить оперативно подробности и вывезти музыканта из оккупированной Россией территории оказались безрезультатны.

Спустя время выяснилось, что рэперу Птаха ничего не угрожает, а он сам находится уже на территории Ростовской области.

Напомним, что вечером среды, 8 марта появилось сообщение о том, что музыкант попал под обстрел на территории Донецкой области. Туда он прибыл с гуманитарной миссией и собирался выступить перед российскими войсками. Связи с ним не было длительное время, что вызвало обеспокоенность у российской общественности.

Сам музыкант открыто поддерживает войну России против Украины и еще в 2019 году позитивно высказался об оккупации Крымского полуострова. По его мнению Кремль обязан и вовсе вернуть под свой контроль всю территорию бывшего СССР.

5 марта российский пропагандист Владимир Соловьев подтвердил, что попал под обстрел под Угледаром. Он считает, что спецслужбы РФ должны выяснить, кто "слил" ВСУ информацию о его передвижениях по оккупированной территории Донецкой области.