"Європейський Кеннеді": що відомо про вбивство політика, який змінив долю всієї країни (фото)

Колишнього прем'єр-міністра застрелили серед білого дня біля будівлі уряду. Його соратники припускають, що вбивство організувала сербська служба військової безпеки, яку курували російські спецслужби.

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Колишнього прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича застрелили вдень біля будівлі уряду 12 березня 2003 року, йому було 50 років. Британська радіостанція ВВС підготувала матеріал про життя лідера опозиції, який відправив диктатора Слободана Мілошевича на суд до Гааги.

У експрем'єра Сербії двічі стріляв снайпер і поцілив у живіт та спину, чиновник помер у лікарні. Проводити вбитого прем'єра в останній шлях у Белграді вийшли десятки тисяч людей.

Джинджич обійняв посаду глави уряду через 3 роки після повалення Мілошевича

Джинджич і Кеннеді — зразки реформаторів

Зоран Джинджич зайняв посаду глави уряду через 3 роки після повалення Мілошевича, який втягнув країну у війни з Хорватією, Боснією, Словенією та Косово.

"Кажуть, в Америці кожен пам'ятає, де він був, коли вбили (35-го президента) Джона Кеннеді. Думаю, у Сербії з Джинджичем — те саме. Найважливіше — він показав нам можливість змін", — каже Гордана Маткович, колишній Міністр соціальної політики в уряді Джинджича.

Кеннеді застрелив снайпер, коли він їхав в автомобілі Далласом у листопаді 1963 року.

Довкола фігур Кеннеді та Джинджича з'явилася "містична аура"

Історик з Інституту філософії та соціальної теорії у Белграді Петар Жаркович назвав Зорана Джинджича уособленням модернізації Сербії та кінця режиму Мілошевича.

Зруйнована війнами 90-х років Сербія дісталася Джинджичу зі складною економічною ситуацією. Він підтримував ринкові реформи і намагався домогтися більшої інтеграції із Заходом.

Джинджич помер від поранень, отриманих внаслідок замаху на його життя

"Він вважав, що суперечка щодо Косова має бути вирішена якнайшвидше", — каже дослідник з Белградського центру політики безпеки Вук Вуксанович.

Через двадцять років після смерті Джинджича відносини між Сербією та Косово залишаються напруженими. Захід стурбований збільшенням впливу Росії у країні останніми роками.

"Джинджич був рідкісним для Балкан політиком. Він вірив у модернізацію Саме за бажанням Джинджича проводити реформи його порівнювали з Кеннеді", — зазначив Вуксанович.

Російський слід: хто вбив Зорана Джинджича?

2007 року винними у причетності до вбивства Зорана Джинджича визнали 12 осіб, їх судили 3,5 роки. Частина підозрюваних була членами розформованого воєнізованого підрозділу поліції "червоні берети".

За словами Вускановича, деякі старі структури безпеки пережили зміну режиму 2000 року. Слідство визнало, що група хотіла відновити уряд, схожий на режим Мілошевича.

Вбивство Джинджича могла організувати сербська служба військової безпеки, що діяла заодно зі спецслужбами РФ

Замовник убивства досі невідомий, Жаркович каже, що довкола фігур Кеннеді та Джинджича з'явилася "містична аура".

У 2005 році один із найближчих соратників Джинджича заявив, що вбивство прем'єра організувала сербська служба військової безпеки, що діяла заодно з російськими спецслужбами. А політичне прикриття змовникам забезпечив інший експрем'єр Сербії Воїслав Коштуниця.

Москва засуджувала вбивство Джинджича — МЗС РФ заявляло, що злочин заслуговує на найсерйозніший засуд незалежно від мотивів.

Нагадаємо, що нинішній президент Сербії Александар Вучич 10 березня припустився можливості введення санкцій проти Росії за повномасштабну війну в Україні.

Аналітики Ukraine Weapons Tracker 3 березня повідомляли, що ЗСУ отримали від Сербії реактивні снаряди для РСЗВ "Град". Боєприпаси везли через канадських та турецьких партнерів.