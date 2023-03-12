Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 відреагували на погрози росіян "злити" дані по грі

У заяві GSC фанатів закликають не дивитися і не розповсюджувати зламані дані щодо гри. На шантаж росіян вони не піддадуться.

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Українська компанія GSC Game World відреагувала на російські спроби шантажувати розробників через відсутність російської озвучки у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Про це повідомляється на сторінці гри у Твіттері.

В офіційній заяві компанії підтвердили злом одного зі співробітників, який мав зображення гри. Отримані дані російське ком'юніті планує використати для шантажу української студії. Якщо розробники не підуть на поступки, всі матеріали погрожують "злити в мережу". Зазначається, що співробітники компанії вже не вперше стикаються з агресією, зламами та спробами всіляко нашкодити процесу розробки гри.

"Ми українська компанія і, як і більшість українців, також побачили останнім часом безліч набагато страшніших речей: наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких. Залякати подібними діями нас не вдасться. Шантажувати теж. Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна — ми й надалі робитимемо все, що в наших силах, для рідної країни. І це не зміниться і в майбутньому незважаючи на спроби нас зламати", — наголошують у GSC Game World.

Повна заява розробників STALKER 2

Тому автори підкреслюють, що зло не переможе, а якщо дані все ж таки викладуть у відкритий доступ, компанія закликала своїх шанувальників не поширювати інформацію і не дивитися її. Кінцевий вигляд гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl відрізняється від того, які робочі матеріали можуть бути "злиті". Також у компанії подякували своїм фанатам за підтримку та реакцію на погрози росіян.

Нагадаємо, 12 березня в соцмережі "ВК" росіяни почали загрожувати GSC Game World злити дані про гру в мережу. Зломщик дав час українській компанії до 15 березня. Його вимоги — додавання російської локалізації до гри.

2 березня портал Gamefound повідомляв, що S.T.A.L.K.E.R. випустять у вигляді настільної гри, яка повинна бути не менш цікавою за комп'ютерну версію.