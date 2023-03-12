Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на угрозы россиян "слить" данные по игре

В заявлении GSC фанатов призывают не смотреть и не распространять взломанные данные по игре. На шантаж россиян они не поддадутся.

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Украинская компания GSC Game World отреагировала на российские попытки шантажировать разработчиков из-за отсутствия русской озвучки в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщается на странице игры в Твиттере.

В официальном заявлении компании подтвердили взлом одного из сотрудников, у которого были изображения игры. Полученные данные российское комьюнити планирует использовать для шантажа украинской студии. Если разработчики не пойдут на уступки, то все материалы угрожают "слить в сеть". Отмечается, что сотрудники компании уже не первый раз сталкиваются с агрессией, взломами и попытками всячески навредить процессу разработки игры.

"Мы украинская компания и, как и большинство украинцев, также увидели за последнее время множество гораздо более страшных вещей: наши разрушенные дома, изуродованные судьбы и смерти наших близких. Запугать подобными действиями нас не получится. Шантажировать тоже. Наша принципиальная позиция по поддержке Украины неизменна — мы будем и дальше делать все, что в наших силах, для родной страны. И это не изменится и в будущем несмотря на попытки нас сломить", — подчеркивают в GSC Game World.

Полное заявление разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2

Поэтому авторы подчеркивают, что зло не победит, а в случае если данные все же выложат в открытый доступ, компания призвала своих поклонников не распространять информацию и не смотреть ее. Конечный вид игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl отличается от того, какие рабочие материалы могут быть "слиты". Также в компании поблагодарили своих фанатов за поддержку и реакцию на угрозы россиян.

Напомним, 12 марта в соцсети "ВК" россияне начали угрожать GSC Game World слить данные об игре в сеть. Взломщик дал время украинской компании до 15 марта. Его требования — добавление русской локализации в игру.

2 марта портал Gamefound сообщал, что S.T.A.L.K.E.R. выпустят в виде настольной игры, которая должна быть не менее интересней компьютерной версии.