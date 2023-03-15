Не давав спати: чоловік як покарання змусив сина 17 годин грати на смартфоні

Спершу хлопчик був дуже радий, але через деякий час почав скаржитися на втому і болі в тілі. Батько ж заборонив йому зупинятися.

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Житель Китаю на прізвище Хуан, виявивши, що його син непомітно грає в мобільні ігри до пізньої ночі і вирішив покарати його, змусив його грати 17 годин поспіль. Про це повідомляє The New Paper.

Чоловік помітив, що хлопчик таємно грає на смартфоні всю ніч, замість виспатися перед навчанням. Поведінка сина засмутила Хуана, оскільки він був упевнений, що це негативно вплине на шкільну успішність.

Китаєць порадився із дружиною, після чого зателефонував до школи, попросивши відпустити хлопчика на один день. Потім він оголосив синові, що він гратиме весь день, але не спатиме. Спочатку той був дуже радий, але незабаром з'ясувалося, що батько не має наміру порушувати поставлені умови. Хуан сидів поруч із сином і стежив, щоб він не переривався. У результаті чоловік змусив хлопчика грати 17 годин поспіль.

Чоловік дозволяє синові грати по півгодини у будні та по годині у вихідні Фото: Gamersky

Через деякий час після початку випробування син почав скаржитися на втому та біль у тілі, але батько заборонив йому зупинятися. Якоїсь миті дитина заснула за грою, але батько розбудив її і зажадав продовження. Нарешті школяр благав про помилування і обіцяв більше ніколи не грати ночами. Він навіть написав листа, який підтверджує цю обіцянку.

Крім цього Хуан розповів, що дозволяє сину грати по півгодини у будні та по годині у вихідні. Чоловік був упевнений, що дитина впорається з покаранням, але закликала інших батьків не повторювати його досвіду.

Раніше Фокус писав, що в Китаї блогер опоганив старовинне поховання. Намагався заробити на прямих трансляціях, молодий хлопець на прізвище Чен разом із двома своїми друзями відкрив три труни, що лежали на землі, і дістав кістки з одного з них і почав позувати з ними на камеру. За незаконне проникнення його засудили до дев'яти місяців умовного строку.

Також повідомлялося, що на місто в Китаї впала "злива з черв'яків". Такий феномен погоди вже траплявся раніше, але тільки в Європі. Китайська влада поки не може назвати причину дивного явища, але в інтернеті вже почали з'являтися різні теорії.