Не давал спать: мужчина в качестве наказания заставил сына 17 часов играть на смартфоне

Сперва мальчик был очень рад, но через некоторое время после начал жаловаться на усталость и боли в теле. Отец же запретил ему останавливаться.

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Житель Китая по фамилии Хуан обнаружив, что его сын незаметно играет в мобильные игры до поздней ночи и решил наказать его, заставил его играть 17 часов подряд. Об этом сообщает The New Paper.

Мужчина заметил, что мальчик тайно играет на смартфоне всю ночь, вместо того чтобы выспаться перед учебой. Поведение сына расстроило Хуана, так как он был уверен, что это негативно отразится на школьной успеваемости.

Китаец посоветовался с женой, после чего позвонил в школу, попросив отпустить мальчика на один день. Затем он объявил сыну, что он будет играть весь день, но не будет спать. Сначала тот был очень рад, но вскоре выяснилось, что отец не собирается нарушать поставленные условия. Хуан сидел рядом с сыном и следил за тем, чтобы он не прерывался. В итоге мужчина заставил мальчика играть 17 часов подряд.

Мужчина разрешает сыну играть по полчаса в будни и по часу в выходные Фото: Gamersky

Через некоторое время после начала испытания сын начал жаловаться на усталость и боли в теле, но отец запретил ему останавливаться. В какой-то момент ребенок уснул за игрой, но отец разбудил его и потребовал продолжения. Наконец школьник умолял о пощаде и обещал больше никогда не играть по ночам. Он даже написал письмо, подтверждающее это обещание.

Кроме этого Хуан рассказал, что разрешает сыну играть по полчаса в будни и по часу в выходные. Мужчина был уверен, что ребенок справится с наказанием, но призвал других родителей не повторять его опыт.

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