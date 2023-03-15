Єдинорос, який заборонив депутатам Держдуми залишати РФ, сам двічі їздив до Таїланду, — росЗМІ (фото)

За словами журналістів, голова виконкому "Єдиної Росії" Сидякін був у Таїланді з 8 по 19 лютого, а 6 березня полетів туди знову.

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Керівник центрального виконкому "Єдиної Росії" Олександр Сидякін двічі їздив до Таїланду, незважаючи на те, що його партія обмежує можливості чиновників залишати РФ. Про це пише "Агентство", посилаючись на джерело в партії, а також витоки із баз про перетин кордонів.

Повідомляється, що Сидякін був у Таїланді з 8 по 19 лютого. А 6 березня полетів туди знову. У проміжку між поїздками політик, як передбачається, встиг відвідати послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Крім того, він побував на окупованих територіях України, зокрема, у так званій ДНР як відповідальний за праймериз партії.

За словами джерела, поїздки Сидякіна обговорюють у "Єдиній Росії", проте керівництво поки що ніяк не реагує. Журналісти спробували зв'язатися з політиком по телефону, але зробити цього не вийшло, оскільки чоловік, який взяв трубку, відмовився визнавати, що саме він і є Сидякін.

Зазначимо, що ще у жовтні 2022 року Сидякін публічно висловився проти будь-яких розваг російських чиновників, доки триває війна з Україною. Також у березні 2022 року він заявив, що фракція "Єдина Росія" в Держдумі ухвалила рішення заборонити своїм депутатам самовільно залишати країну.

Зазначимо, що, як повідомила 15 березня розвідка Великобританії, російські державні службовці та працівники зазнають дедалі жорсткіших обмежень на виїзд за кордон. Це робиться для того, щоб запобігти втечі або дезертирству з боку чиновників, більшість з яких незадоволені ситуацією, що склалася в РФ.

За словами британських спецслужб, посилення правил поїздок держслужбовців до Росії почалися ще в 2014 році, коли було окуповано, а потім анексовано півострів Крим. Деяким чиновникам навіть довелося віддати свої паспорти до ФСБ.

Нагадаємо, що під час виступу перед колегією генпрокуратурів 15 березня Путін назвав захист прав і свобод "базовим принципом" розвитку Росії. Він наголосив, що РФ — це правова держава, тому на захоплені ЗС РФ території України потрібно відібрати та надіслати досвідчених співробітників прокуратури.

Також у Кремлі відповіли на повідомлення про другу хвилю мобілізації в Росії. 15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не обговорюється це питання.