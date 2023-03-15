Единорос, запретивший депутатам Госдумы покидать РФ, сам дважды ездил в Таиланд, — росСМИ (фото)

По словам журналистов, глава исполкома "Единой России" Сидякин был в Таиланде с 8 по 19 февраля, а 6 марта улетел туда снова.

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Руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин дважды ездил в Таиланд, несмотря на то, что его партия ограничивает возможности чиновников покидать РФ. Об этом пишет "Агентство", ссылаясь на источник в партии, а также утечки из баз о пересечении границ.

Сообщается, что Сидякин был в Таиланде с 8 по 19 февраля. А 6 марта улетел туда снова. В промежутке между поездками политик, как предполагается, успел посетить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме того, он побывал на оккупированных территориях Украины, в частности, в так называемой "ДНР" как ответственный за праймериз партии.

По словам источника, поездки Сидякина обсуждают в "Единой России", однако руководство пока никак не реагирует. Журналисты попытались связаться с политиком по телефону, но сделать этого не вышло, так как взявший трубку мужчина отказался признавать, что именно он и есть Сидякин.

Отметим, что еще в октябре 2022 года Сидякин публично высказался против любых развлечений российских чиновников, пока ведется война с Украиной. Также в марте 2022 года он заявил, что фракция "Единая Россия" в Госдуме приняла решение запретить своим депутатам самовольно покидать страну.

Отметим, что, как сообщила 15 марта разведка Великобритании, российские государственные служащие и работники подвергаются все более жестким ограничениям на выезд за границу. Это делается для того, чтобы предотвратить побег или дезертирство со стороны чиновников, большинство из которых недовольны сложившейся ситуацией в РФ.

По словам британских спецслужб, ужесточения правил поездок госслужащих в РФ начались еще в 2014 году, когда был оккупирован, а затем аннексирован полуостров Крым. Некоторым чиновникам даже пришлось отдать свои паспорта в ФСБ.

Напомним, что, во время выступления перед коллегией генпрокуратуры 15 марта, Путин назвал защиту прав и свобод "базовым принципом" развития России. Он подчеркнул, что РФ — это правовое государство, поэтому на захваченные ВС РФ территории Украины нужно отобрать и послать опытных сотрудников прокуратуры.

Также в Кремле ответили на сообщения о второй волне мобилизации в России. 15 марта спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается этот вопрос.