Конфлікт на дорозі: скандал із "українською ДРГ" у РФ був фантазією скривдженого водія, – ЗМІ

Пікап з українськими номерами їхав до Бєлгорода і "підрізав" жителя Орловської області. Чоловік зробив хибний виклик, а спецслужби зупинили машину в місті Валуйки, зазначили журналісти.

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Скривджений росіянин придумав історію з "українськими диверсантами" у пікапі Volkswagen Amarok, тому поліція вводила в Курській області план "перехоплення". Про це повідомили джерела видання "Mash".

"ДРГ, яку шукали в Орловській, Курській, Брянській та Бєлгородській областях виявилася фантазією скривдженого водія", — зазначили співрозмовники.

Житель Орловської області образився на водія пікапа з українськими номерами, який їхав до Бєлгорода та підрізав його на дорозі. Спецслужби зреагували та зупинили машину в місті Валуйки Бєлгородської області.

Чоловік сказав, що пікап з українськими номерами мчав до Бєлгорода робити теракти.

"Він сказав: бачив підозрілий пікап з українськими номерами, який мчав у Бєлгород робити теракти. Усередині двоє чоловіків — беззбройні та перелякані мешканець Курської області та його родич із Куп'янська", — пише ЗМІ.

Чоловіки сказали, що їхали по речі.

Пікап із "диверсантами", за версією джерел медіа SHOT, ще вдень зупинили у Бєлгородській області. Було затримано двох, один із них — громадянин України. З собою вони не мали ані зброї, ані боєприпасів.

"Мужиків із пікапа нарекли диверсантами їхні опоненти після звичайного дорожнього конфлікту, повідомивши неправдиву інформацію до органів", — кажуть співрозмовники.

Нагадаємо, що у Курській області ввечері 16 березня поліцейські шукали пікап з українськими номерами за орієнтуванням на 5 озброєних чоловіків. Машину шукали у кількох областях.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 7 березня нагородив медаллю 10-річного хлопчика за "героїзм під час атаки української ДРГ" у Брянській області.