Палаючі автомобілі та сутички з поліцією: у Парижі проходять масові протести (відео)
За словами журналістів, французькі правоохоронці намагаються розігнати протестувальників проти пенсійної реформи за допомогою водометів та сльозогінного газу.
У четвер, 16 березня, у Парижі знову пройшли масові протести проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, які супроводжувалися сутичками із правоохоронцями. Про це повідомляє ВВС.
Повідомляється, що прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн санкціонувала ухвалення пенсійної реформи, посилаючись на статтю 49:3 конституції, яка дозволяє уряду уникнути голосування в Асамблеї, що викликало невдоволення в опозиції.
Глава лівої партії La France Insoumise Матільда Пано заявила, що президент Макрон занурив Францію в "урядову кризу" з відсутністю парламентської та народної легітимності.
За даними ЗМІ, кілька тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи. Ближче до вечора деякі учасники мітингу зіткнулися з поліцією.
За словами журналістів, французькі правоохоронці застосовували сльозогінний газ та водомети для того, щоб очистити вулиці від протестувальників. Також відомо про 120 затриманих.
У виданні CNN зазначили, що глава французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен закликала Елізабет Борн залишити посаду прем'єр-міністра.
"Після ляпаса, яку прем'єр-міністр щойно дав французькому народу, нав'язавши реформу, яку вони не хочуть, я думаю, що Елізабет Борн має піти", — цитують журналісти Ле Пен.
За словами офіційного представника уряду Олів'є Верана, Франції потрібна пенсійна реформа, щоб уникнути збитків у майбутньому.
"Метою є збалансувати рахунки без підвищення податків або скорочення пенсій. Розглядаються різні варіанти, але всі вони включають підвищення пенсійного віку", — пояснив Веран.
Нагадаємо, що 19 січня у Франції учасники найбільших профспілок країни організували страйки проти пенсійної реформи. За даними МВС Франції, до протестів приєдналося 1,12 мільйона осіб, з них 80 000 у Парижі.