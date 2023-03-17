Палаючі автомобілі та сутички з поліцією: у Парижі проходять масові протести (відео)

За словами журналістів, французькі правоохоронці намагаються розігнати протестувальників проти пенсійної реформи за допомогою водометів та сльозогінного газу.

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У четвер, 16 березня, у Парижі знову пройшли масові протести проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, які супроводжувалися сутичками із правоохоронцями. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн санкціонувала ухвалення пенсійної реформи, посилаючись на статтю 49:3 конституції, яка дозволяє уряду уникнути голосування в Асамблеї, що викликало невдоволення в опозиції.

Глава лівої партії La France Insoumise Матільда Пано заявила, що президент Макрон занурив Францію в "урядову кризу" з відсутністю парламентської та народної легітимності.

За даними ЗМІ, кілька тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи. Ближче до вечора деякі учасники мітингу зіткнулися з поліцією.

Французи вийшли на мітинг проти пенсійної реформи

За словами журналістів, французькі правоохоронці застосовували сльозогінний газ та водомети для того, щоб очистити вулиці від протестувальників. Також відомо про 120 затриманих.

Поліція намагається розігнати учасників протестів

У виданні CNN зазначили, що глава французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен закликала Елізабет Борн залишити посаду прем'єр-міністра.

"Після ляпаса, яку прем'єр-міністр щойно дав французькому народу, нав'язавши реформу, яку вони не хочуть, я думаю, що Елізабет Борн має піти", — цитують журналісти Ле Пен.

За словами офіційного представника уряду Олів'є Верана, Франції потрібна пенсійна реформа, щоб уникнути збитків у майбутньому.

"Метою є збалансувати рахунки без підвищення податків або скорочення пенсій. Розглядаються різні варіанти, але всі вони включають підвищення пенсійного віку", — пояснив Веран.

Нагадаємо, що 19 січня у Франції учасники найбільших профспілок країни організували страйки проти пенсійної реформи. За даними МВС Франції, до протестів приєдналося 1,12 мільйона осіб, з них 80 000 у Парижі.