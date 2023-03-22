"Хотів втекти в Україну": в Білорусі зняли сюжет про ліквідацію іноземного "терориста"

Білоруські ЗМІ стверджують, що вбитий чоловік із підробленим паспортом громадянина Росії прибув із Польщі, але його відбитки пальців не знайшли в жодній із баз даних.

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У Білорусі заявили, що вбитого під час затримання "терориста" прислали з території Польщі, а закінчити "операцію" він мав втечею в Україну. Сюжет із таким посилом вийшов на державних телеканалах країни, передає портал "Зеркало" у вівторок, 21 березня.

За словами авторів ролика, "іноземець-терорист" за кілька днів до інциденту прибув у місто Гродно, а після цього мав безпечно попрямувати в Україну.

Він мав російський паспорт на ім'я Олексій Ломакін, але водночас відбитки пальців не знайшлися в жодній із баз даних. Представник Держкомітету судових експертиз Білорусі зазначив, що бланк документів не підроблений, а дані всередині були змінені за допомогою роздрукованої на принтері інформації.

За короткий час "Олексій Ломакін" змінив у Білорусі кілька адрес. Із 24 по 28 лютого він був у Могильові, потім вирушив у Мінськ, а через кілька днів прибув у Гродно, де мешкав у квартирі, яку й штурмували силовики Білорусі.

У сюжеті далі зазначили, що загиблий використав перуки, грим, різний розмір одягу — все для того, щоб його не впізнали. На нього "косо дивилися навіть таксисти, які доставляли йому алкоголь", зазначають журналісти.

"Сумнівів не залишилося, його мета — теракт. Вибуховий пристрій злочинець мав зібрати в Білорусі. 15 березня купив бездротовий дверний дзвінок, дальністю дії 100 метрів. Ще один — електричний — узяв із 5-метровим проводом у будівельному. Для дистанційного підриву. На металопрокаті купив шматками 12 метрів арматури. Елементи ураження — розрахунок на максимальну кількість жертв. І ключове — вибухівка, боєприпаси, зброя — чекали в сховках”, — повідомили в ефірі ОНТ.

Нагадаємо, 19 березня в Білорусі заявили про ліквідацію озброєного іноземця. У КДБ країни зазначили, що підозрюваний під час затримання почав стріляти з автомата по силовиках і підривати бойові гранати. У результаті його ліквідували.

21 березня Олександр Лукашенко заявив про запобігання терактам у Білорусі. Політик зазначив, що ліквідований чоловік готував злочини проти мирних жителів і вищого політичного керівництва країни.