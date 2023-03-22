"Хотел сбежать в Украину": в Беларуси сняли сюжет о ликвидации иностранного "террориста"

Белорусские СМИ утверждают, что убитый мужчина с поддельным паспортом гражданина России прибыл из Польши, но его отпечатки пальцев не нашли ни в одной из баз данных.

Related video

В Беларуси заявили, что убитого при задержании "террориста" прислали из территории Польши, а закончить "операцию" он должен был побегом в Украину. Сюжет с таким посылом вышел на государственных телеканалах страны, передает портал "Зеркало" во вторник, 21 марта.

По словам авторов ролика, "иностранец-террорист" за несколько дней до инцидента прибыл в город Гродно, а после этого должен был безопасно направиться в Украину.

У него был российский паспорт на имя Алексей Ломакин, но при этом отпечатки пальцев не нашли ни в одной из баз данных. Представитель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси отметил, что бланк документов не поддельный, а данные внутри были изменены при помощи распечатанной на принтере информации.

За короткое время "Алексей Ломакин" изменил в Беларуси несколько адресов. С 24 по 28 февраля он был в Могилеве, потом отправился в Минск, а спустя несколько дней прибыл в Гродно, где жил в квартире, которую и штурмовали силовики Беларуси.

В сюжете далее отметили, что погибший использовал парики, грим, разного размера одежду — все для того, чтобы его не узнали. На него "косились даже таксисты, доставлявшие ему алкоголь", отмечают журналисты.

"Сомнений не осталось, его цель — теракт. Взрывное устройство преступник должен был собрать в Беларуси. 15 марта купил беспроводной дверной звонок, дальностью действия 100 метров. Еще один — электрический — взял с 5-метровым проводом в строительном. Для дистанционного подрыва. На металлопрокате купил кусками 12 метров арматуры. Поражающие элементы — расчет на максимальное количество жертв. И ключевое — взрывчатка, боеприпасы, оружие — ждали в тайниках", — сообщили в эфире ОНТ.

Напомним, 19 марта в Беларуси заявили о ликвидации вооруженного иностранца. В КГБ страны отметили, что подозреваемый во время задержания начал стрелять из автомата по силовикам и подрывать боевые гранаты. В результате он был ликвидирован.

21 марта Александр Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Беларуси. Политик отметил, что ликвидированный мужчина готовил преступления против мирных жителей и высшего политического руководства страны.