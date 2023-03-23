"Мають бути в центрі уваги": Східній Європі настав час очолити ЄС і НАТО, — прем'єр Естонії

За словами Каї Каллас, Брюсселю не вдасться вічно "утримувати" східноєвропейських політиків від високих посад у структурах Європейського Союзу.

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Прем'єр-міністр Естонія Кая Каллас заявила, що Східній Європі настав час очолити Європейський Союз і НАТО. Про це пише видання Politico.

За її словами, Брюсселю не вдасться вічно "утримувати" східноєвропейських політиків з високих посад у структурах Європейського союзу.

За словами журналістів, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, країни Східної Європи почали проводити більш активну політику.

"Ми є членами НАТО та Європейського союзу вже 19 років", — сказала Каллас.

Вона вважає, що в Естонії є політики, не гірші, ніж у "Старій Європі".

"Ми маємо бути в центрі уваги у пошуках кращих вакансій", — додала вона.

Видання пише, що коли лідери ЄС зберуться 23 березня в четвер, вони схвалять запропонований Естонією перший план спільних закупівель боєприпасів для України при одночасному розвитку оборонного виробництва. План пропонує надати Україні 1 мільйон боєприпасів упродовж наступних 12 місяців, виділивши на це 2 мільярди євро.

Щобільше, як повідомляється, ЄС також із вражаючою готовністю робить кроки щодо введення санкцій щодо Росії, а країни Балтії завжди лідирують.

У матеріалі сказано, що на чолі трьох основних інститутів ЄС – Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту – немає політиків зі Східної Європи. На додаток, жоден східноєвропейський політик не очолював НАТО.

За словами журналістів, Каллас зараз зосереджений на тому, щоб Брюссель не послаблював свою підтримку України й не відмовився від кампанії з ізоляції Росії.

Нагадаємо, що журналіст "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк раніше заявив, що міністрам закордонних справ ЄС вдалося домовитися про закупівлю боєприпасів для України. Рішення ЄС стосується постачання Україні артилерійських снарядів 155-мм, які включатимуть спільні закупівлі боєприпасів. Загальний обсяг плану становить 2,1 млрд євро.

Також повідомлялося, що в НАТО допускають передачу Україні винищувачів F-16. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, президент РФ веде "війну на виснаження" і тому західні країни мають бути готові надавати Україні військову допомогу протягом тривалого часу.