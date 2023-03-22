"Додаткові можливості": у НАТО допускають передачу Україні винищувачів F-16

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, президент РФ веде "війну на виснаження" і тому західні країни мають бути готові надавати Україні воєнну допомогу протягом тривалого часу.

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Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг не виключив, що в майбутньому Україна може отримати сучасні винищувачі F-16. Про це глава НАТО сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Ми повинні продовжувати задовольняти потребу у додаткових можливостях", — цитують Столтенберга журналісти.

У публікації згадується про те, що всупереч негативній відповіді президента США Джо Байдена на питання про постачання ЗСУ сучасних американських літаків, на даний момент "не було ухвалено жодних рішень щодо F-16".

Єнс Столтенберг також підкреслив, що Захід має бути готовий постачати Україну необхідним озброєнням протягом тривалого часу, оскільки Володимир Путін має намір вести "війну на виснаження" і прагне отримати зброю від країн з авторитарними режимами.

"Йдеться про промислові потужності для підтримки", — пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, що згідно з заявою начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ Сергія Голубцова від 21 березня, ЗСУ потребують сучасної авіації з характеристиками як у F-16. За словами генерала, українські воєнні можуть освоїти такі літаки менш ніж за шість місяців.

Раніше, 20 березня, Сергій Голубцов також заявив, що ЗС ЗСУ втратили кількох своїх найкращих пілотів в очікуванні поставок винищувачів. Командувач Повітряних сил також зазначив, що українські льотчики демонтують успіхи у освоєнні F-16 на тренажері.

Ще ми писали про те, що 15 березня з'явилося інтерв'ю з американським пілотом F-16 Деном Гемптоном, який здійснив 151 бойовий виліт у війнах у Перській затоці, Косово та Іраку. Гемптон сказав представникам ЗМІ, що готовий вирушити захищати Україну від воєнної агресії Російської Федерації.