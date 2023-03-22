"Дополнительные возможности": в НАТО допускают передачу Украине истребителей F-16

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, президент РФ ведет "войну на истощение" и поэтому западные страны должны быть готовы оказывать Украине военную помощь в течение длительного времени.

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг не исключил, что в будущем Украина может получить современные истребители F-16. Об этом глава НАТО сказал в интервью изданию The Guardian.

"Мы должны продолжать удовлетворять потребность в дополнительных возможностях", — цитируют Столтенберга журналисты.

В публикации упоминается о том, что вопреки отрицательному ответу президента США Джо Байдена на вопрос о поставках ВСУ современных американских самолетов, на данный момент "не было принято никаких решений по F-16".

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Запад должен быть готов снабжать Украину необходимым вооружением в течение продолжительного времени, так как Владимир Путин намерен вести "войну на истощение" и стремится получить оружие от стран с авторитарными режимами.

"Речь идет о промышленных мощностях для поддержания поддержки", — объяснил Столтенберг.

Напомним, что согласно заявлению начальника авиации Командования Воздушных Сил ВСУ Сергея Голубцова от 21 марта, ВСУ нуждаются в современной авиации с характеристиками как у F-16. По словам генерала, украинские военные могут освоить такие самолеты за менее, чем шесть месяцев.

Ранее, 20 марта, Сергей Голубцов также заявил, что ВС ВСУ потеряли нескольких своих лучших пилотов в ожидании поставок истребителей. Командующий Воздушными силам также отметил, что украинские летчики демонтируют успехи в освоении F-16 на тренажере.

Еще мы писали о том, что 15 марта появилось интервью с американским пилотом F-16 Дэном Хэмптоном, который совершил 151 боевой вылет в войнах в Персидском заливе, Косово и Ираке. Хэмптон сказал представителям СМИ, что готов отправиться защищать Украину от военной агрессии Российской Федерации.