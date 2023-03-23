"Должны быть в центре внимания": Восточной Европе пора возглавить ЕС и НАТО, — премьер Эстонии

По словам Каи Каллас, Брюсселю не удастся вечно "удерживать" восточноевропейских политиков от высоких должностей в структурах Европейского союза.

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Премьер-министр Эстония Кая Каллас заявила, что Восточной Европе пора возглавить Европейский Союз и НАТО. Об этом пишет издание Politico.

По ее словам, Брюсселю не удастся вечно "удерживать" восточноевропейских политиков от высоких должностей в структурах Европейского союза.

По словам журналистов, с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, страны Восточной Европы начали проводить более активную политику.

"Мы являемся членами НАТО и Европейского союза уже 19 лет", — сказала Каллас.

Она считает, что в Эстонии есть политики, не хуже, чем в "Старой Европе".

"Мы должны быть в центре внимания в поисках лучших вакансий", — добавила она.

Издание пишет, что когда лидеры ЕС соберутся 23 марта в четверг, они одобрят предложенный Эстонией первый в своем роде план совместных закупок боеприпасов для Украины при одновременном развитии оборонного производства. План предлагает предоставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, выделив на это 2 миллиарда евро.

Более того, как сообщается, ЕС также с поразительной готовностью предпринимает шаги по введению санкций в отношении России, а страны балтии всегда лидируют.

В материале сказано, что во главе трех основных институтов ЕС — Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента — нет политиков из Восточной Европы. Более того, ни один восточноевропейский политик не возглавлял НАТО.

По словам журналистов, Каллас сейчас сосредоточена на том, чтобы Брюссель не ослаблял свою поддержку Украины и не отказался от кампании по изоляции России.

Напомним, что журналист "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк ранее заявил, что министрам иностранных дел ЕС удалось договориться о закупке боеприпасов для Украины. Решение ЕС касается поставки Украине артиллерийских снарядов 155-мм, которые будут включать совместные закупки боеприпасов. Общий объем плана составляет 2,1 млрд. евро.

Также сообщалось, что в НАТО допускают передачу Украине истребителей F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, президент РФ ведет "войну на истощение" и поэтому западные страны должны быть готовы оказывать Украине военную помощь в течение длительного времени.