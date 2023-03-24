Личинки, мухи й таргани: у знаменитій мережі ресторанів у США виявили грубі порушення

У Флориді під час проведення інспекції в ресторані Taco Bell були виявлені комахи. Більш ніж 100 живих личинок знайшли у воді на підлозі та на лінії приготування їжі. Інспектори знайшли відразу 16 порушень, які призвели до закриття закладу.

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У Південній Флориді Департамент ділового та професійного регулювання закрив заклад, який зіткнувся з проблемами комах та гризунів, включно тарганів, мух та інших шкідників. Про це повідомляє Local10.

Не пройшов перевірку і один із ресторанів Taco Bell, який знаходився за адресою 2250 South University Drive, було закрито 16 березня після перевірки на основі скарги. Інспектори знайшли відразу 16 порушень, які призвели до закриття закладу.

Під час проведення інспекції у ресторані Taco Bell було виявлено комах. Більше 100 живих личинок було знайдено у воді на підлозі та на лінії приготування їжі, поряд із чіпсами начос. Також під час перевірки було виявлено мертву муху на полиці автомата з газовими напоями у залі ресторану.

У залі поруч із касовим терміналом було знайдено мертвих тарганів.

У залі поруч із касовим терміналом було знайдено мертвих тарганів Фото: Pixabay

Крім того, співробітники Taco Bell не носили шапочки, що є грубим порушенням санітарних норм. Також, інспектори зафіксували факт того, що один із співробітників ресторану пив напій із незакритого контейнера на лінії приготування їжі в зоні миття посуду. Інший працівник повернувся на робоче місце з туалету та зайнявся приготуванням напоїв, не помивши руки.

Видання зазначає, що менеджер з харчових продуктів у Taco Bell не був знайомий із хворобами харчового походження та симптомами, які можуть перешкодити роботі співробітників з харчовими продуктами, а також чистим обладнанням, посудом та предметами разового обслуговування.

Taco Bell – це глобальна мережа ресторанів швидкого харчування, що пропонує адаптовану кухню текс-мекс. Вона знаходиться під керуванням компанії "Yum! Brands".

Раніше Фокус писав, що помилка туриста на вечері обійшлася йому дорожче, ніж вся відпустка. Чоловік, який приїхав до Індонезії на свій день народження, насолоджувався трапезою зі своїми друзями, коли вирішив замовити пляшку вина. Ресторан списав 2300 австралійських доларів замість очікуваних п'ятисот.

Також повідомлялося, що в Японії поліція заарештувала "суші-терористів". Хулігани пили із загальної пляшки соєвого соусу, облизували чужі чашки та залишали слину на тарілці з їжею, яка передавалася конвеєром.