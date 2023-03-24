Хотів купити нирку для доньки: нігерійського політика визнали винним у торгівлі органами

Високопоставлений нігерійський політик Айк Екверемаду, його дружина та медичний "посередник" були визнані винними у змові з торгівлі органами після того, як вони привезли 21-річного чоловіка до Великобританії з Лагосу.

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У Великій Британії 60-річний сенатор Айк Екверемаду, його 56-річна дружина Беатріс і 50-річний доктор Обінна Обета були визнані винними в змові з метою експлуатації чоловіка заради його нирки. Це стало першим подібним випадком відповідно до законів про сучасне рабство. Про це повідомляє BBC News.

За звинуваченням, молодого вуличного торговця з Лагосу привезли до Лондона для того, щоб у нього вилучили нирку та провели трансплантацію у клініці Royal Free Hospital. Пересадка була необхідна для хворої дочки дипломата, 25-річної Соні.

Вартість такої операції становить 80 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 3.6 млн грн), проте самому постраждалому було запропоновано лише 7 тисяч фунтів (приблизно 315 тисяч гривень). Крім цього, йому пообіцяли допомогу з працевлаштуванням у Великій Британії. Чоловікові не було пояснено деталей операції, і він дізнався, що від нього чекають, лише під час бесіди з лікарями в лікарні.

Сенатор Айк Екверемаду Фото: Metropolitan police

Прокурори стверджують, що обвинувачені спробували переконати медичний персонал лікарні у тому, що чоловік є двоюрідним братом Соні та добровільно погодився пожертвувати своєю ниркою.

У Великій Британії добровільне донорство нирки є законним, але якщо відбувається примусове вилучення органу без згоди донора, це вважається кримінальним злочином.

Під час розмови з потенційним донором доктор Пітер Дюпонт, консультант лікарні, де мала відбутися операція, з'ясував, що привезений з Лагоса чоловік не має достатньої інформації про процедуру та пов'язані з нею ризики.

"Посередник" доктор Обінна Обета та дружина сенатора Беатріс були визнані винними Фото: Metropolitan police

Трансплантація не відбулася. Донор втік із Лондона, а Екверемаду та його чоловіка почали шукати нового донора та переключили свої зусилля на Туреччину.

Сім'я Екверемаду та доктор Обета продовжують заперечувати свою провину та перебувати під вартою до винесення остаточного вироку 5 травня.

Раніше Фокус писав, що чоловік вкрав секретне обладнання в армії США на $2 млн. і вклав їх у підпільне казино. Нелегального оператора азартних ігор Натана Ніколса зі штату Техас засудили до 27 місяців тюремного ув'язнення за крадіжку воєнних приладів.

Також повідомлялося, що суд виправдав чоловіка, який показав середній палець сусідові. Канадець Майкл Наккаче подав до суду на свого сусіда Нілла Епштейна. Це сталося після того, як той показав йому непристойний жест у відповідь на погрози та образи.