"Йшла піна з рота": у РФ троє військових курсантів одночасно померли, — ЗМІ

За словами журналістів, напередодні військовослужбовці були у "звільненнi", але вже на ранок їм різко стало погано. Медики констатували смерть за півтори години після перших симптомів.

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У Росії раптово померло троє курсантів військової академії. Вони мали ознаки епілепсії, як зазначають росЗМІ у вівторок, 28 березня.

Йдеться про Військову академію зв'язку імені С.М. Будьонного, яка розташована під російським Санкт-Петербургом у місті Сертолово. Саме її курсанти (Михайло Д., Азамат Г. та Кантемир М.) померли напередодні, і як передають джерела, у всіх загиблих лікарі зафіксували всі ознаки епілепсії.

"Три 20-річні контрактники протягом дня були у "звільненнi" і з'явилися в частину на вечірнiй стрiй. Наступного ранку всім трьом різко стало погано", — йдеться в повідомленні.

У військових "почала йти піна з рота", і вже за півтори години вони померли — лікарі не змогли їх врятувати. Місцева судова медична експертиза наразі встановлює, що саме могло стати причиною смерті курсантів військової академії.

До речі, за твердженням російських джерел, двоє померлих родом з Нальчика і Владивостока.

Нагадаємо, 22 березня росЗМІ повідомляли, що на цвинтарі у Владивостоці черги з катафалків із трупами. На Морському кладовищі закінчилися місця для бійців ЗС РФ, які загинули на війні, розповідають російські журналісти. Нові могили риють уже майже на дорозі.

21 лютого, внаслідок пожежі на п'ятому поверсі готелю "МКМ" у центральній частині Москви загинули щонайменше шестеро людей, і серед них було дві дитини. Пожежа охопила територію 300 кв. метрів, але пожежникам вдалося ліквідувати його.