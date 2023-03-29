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Світ

В РФ майже у половині ролів "Філадельфія" виявили кишкову паличку, — дослідження

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Фото: Picture Alliance | Власники закладів часто не дотримували температурного режиму зберігання ролів

Інфекції знаходили у відомих магазинах і стравах закладів преміум-класу. А в деяких ресторанах фахівці виявляли лістерію та золотистий стафілокок.

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Некомерційна організація "Російська система якості" перевіряла роли "Філадельфія" у мережевих ресторанах японської кухні, магазинах і торгових мережах. У 40% продукції виявили кишкову паличку, сказав в інтерв'ю газеті "Известия" голова організації Максим Протасов.

Усі роли "Філадельфія" мають перевищення кількості мікроорганізмів через неправильне зберігання. У багатьох випадках власники закладів не дотримувалися температурного режиму зберігання, складу компонентів та порушували санітарні норми під час виробництва продукції, розповів фахівець.

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Кишкову паличку знайшли у ролах мережі магазинів "ВкусВилл" та Spar

Кишкову паличку знайшли у ролах мережі магазинів "ВкусВилл" та Spar, магазинів японської кухні "Суши-Маркет", "Суши Wok", "Pizza Sushi Wok" та служби доставки Yami Yami.

Кількість мікроорганізмів перевищено в продукції торгових мереж "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", Globus і Spar, магазинів японської кухні "Суши-Маркет", "Сушисет", "Суші Wok", "Pizza Sushi Wok", служби доставки Yami Yami, ресторанах японської кухні "Нияма", "Планета суши", "Тануки", "Якитория", закладів преміум-класу Shore House (Novikov Group) та BLUEFIN.

Лістеріоз та стафілокок у ролах

А в ролах з одного мережевого японського ресторану та магазину формату take away (замовлення робляться телефоном або онлайн і забираються дорогою додому, — ред.) виявили бактерію лістерію, яка може викликати лістеріоз.

За даними ВООЗ, це одна із найважчих хвороб харчового походження, але відносно рідкісна. Щороку у світі спостерігається максимум 10 випадків захворювання на 1 мільйон людей.

Лістерію могли занести працівники чи відвідувачі на взутті, що говорить про недостатню дезінфекцію приміщень, повідомив Протасов.

Експерти "Роскачества" в процесі лабораторних досліджень знайшли бактерії золотистого стафілококу в ролах із двох магазинів японської кухні в Москві. Протасов каже, що відомство хоче подати ініціативу нормування мікробіологічних показників у ролах.

Нагадаємо, що в Україні в березні рекордно подорожчали овочі, на це вплинула енергокриза та окупація військами Росії частини регіонів.

За даними Держстату, в Україні із січня 2022 року по січень 2023-го ціни зросли на 26%, фрукти та яйця подорожчали на 73%.