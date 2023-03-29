В РФ почти в половине роллов "Филадельфия" выявили кишечную палочку, — исследование

Инфекции находили в известных магазинах и блюдах заведений премиум-класса. А в некоторых ресторанах специалисты выявляли листерию и золотистый стафилококк.

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Некоммерческая организация "Российская система качества" проверяла роллы "Филадельфия" в сетевых ресторанах японской кухни, магазинах и торговых сетях. В 40% продукции выявили кишечную палочку, сказал в интервью газете "Известия" глава организации Максим Протасов.

Все роллы "Филадельфия" имеют превышения по количеству микроорганизмов из-за неправильного хранения. Во многих случаях владельцы заведений не соблюдали температурный режим хранения, состав компонентов и нарушали санитарные нормы при производстве продукции, рассказал специалист.

Кишечную палочку нашли в роллах сети магазинов "ВкусВилл" и Spar

Кишечную палочку нашли в роллах сети магазинов "ВкусВилл" и Spar, магазинов японской кухни "Суши-Маркет", "Суши Wok", "Pizza Sushi Wok" и службы доставки Yami Yami.

Количество микроорганизмов превышено в продукции торговых сетей "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", Globus и Spar, магазинов японской кухни "Суши-Маркет", "Сушисет", "Суши Wok", "Pizza Sushi Wok", службы доставки Yami Yami, в ресторанах японской кухни "Нияма", "Планета суши", "Тануки", "Якитория" и заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group) и BLUEFIN.

Листериоз и стафилококк в роллах

А в роллах из одного сетевого японского ресторана и магазина формата take away (заказы делаются по телефону или онлайн и забираются по дороге домой, — ред.) выявили бактерию листерия, которая может вызвать листериоз.

По данным ВОЗ, это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения, но относительно редкая. Каждый год в мире наблюдается максимум 10 случаев заболевания на 1 миллион человек.

Листерии могли занести работники или посетители на обуви, что говорит о недостаточной дезинфекции помещений, сообщил Протасов.

Эксперты Роскачества в ходе лабораторных исследований нашли бактерии золотистого стафилококка в роллах из двух магазинов японской кухни в Москве. Протасов говорит, что ведомство хочет представить инициативу нормирования микробиологических показателей в роллах.

Напомним, что в Украине в марте рекордно подорожали овощи, на это повлиял энергокризис и оккупация войсками России части регионов.

По данным Госстата, в Украине с января 2022 года по январь 2023-го цены выросли на 26%, фрукты и яйца подорожали на 73%.