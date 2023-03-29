Свідки навіть не думали допомогти: в Австралії підліток побила ногами дівчинку 7 років (відео)

Мати семирічної дівчинки розповіла, що її донька залишилася із синцями на голові після того, як 13-річний підліток напав на неї на дитячому майданчику. Дитину терміново доставили до відділення невідкладної допомоги.

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Тривожний інцидент стався 26 березня у Смітфілді в Кернсі, Австралія. Свідки бійки зняли на відео, як семирічну дитину "топче" 13-річна дівчинка. Про це повідомляє Daily Star.

Подивившись ролик, можна побачити, що підліток завдає ударів ногою по жертві біля гірки на ігровому майданчику, а далі починає "топтати" її по голові.

Свідки цього інциденту просто спостерігали та продовжували знімати на відео як б'ють дитину. Пізніше ролик виклали у соцмережі.

Мама семирічної дівчинки розлютилася, побачивши жахливі кадри вже в інтернеті. Вона була зла на людей через те, що вони не прийшли на допомогу дитині. За її словами, її дочка повернулася додому із сильними синцями на голові і її терміново доставили до відділення невідкладної допомоги.

Пізніше ролик виклали у соцмережі Фото: Cairns Post

"Я здивована, що випадкові люди вирішили зняти це на відео, замість того щоб зупинити побиття. Гірше тільки те, що вони опублікували це в інтернеті. Вона грала на вулиці, як і належить дітям, нікому не заважала, але це сталося з нею", — заявила мама постраждалої.

Мати дівчинки також звернулася до громадськості із посланням, повідомивши, що вона не збирається мовчати про це. Австралійка вважає, що жодна дитина не повинна страждати через насильство, і що поширення такого матеріалу в інтернеті є вкрай огидним. Жінка закликала людей не стояти осторонь, якщо вони бачать такі випадки.

Жінка закликала людей не стояти осторонь, якщо вони бачать подібні випадки.

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