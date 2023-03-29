Загадковим предметом біля "Північного потоку-2" виявився димовий буй (фото)

Напередодні голова Кремля Володимир Путін стверджував, що поряд із газопроводом було знайдено антену, яка приводила в дію вибуховий пристрій. Але співробітники Енергетичного агентства Данії підняли з глибини 73 метрів буй, який є світло-димовим і не становить загрози.

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Співробітники Енергетичного агентства Данії підняли з дна Балтійського моря предмет, який був поряд із газопроводом "Північний потік-2", ним виявився морський світло-димний буй. Про це повідомила пресслужба данського відомства на своєму сайті.

За інформацією відомства, операцію на місці газопроводу на глибині 73 метрів завершено.

Підсумки розслідування показали, що предметом виявився порожній димовий буй, що застосовується для візуального маркування, йдеться в повідомленні. Буй не становить загрози для безпеки.

Буй, що був біля газопроводу "Північний потік-2"

Про те, що біля газопроводу "Північний потік-2" знайшли предмет циліндричної форми висотою 40 см і діаметром 10 см, влада Данії повідомила 23 березня.

14 березня російський президент Володимир Путін заявив, що судно російського "Газпрому" виявило на місці вибуху газопроводу "Північний потік" якийсь невідомий предмет. За словами Путіна, "стовпчик" був у тому ж місці, де стався вибух. Він також зазначав, що стики труб — найуразливіші місця газопроводу, і послався на неназваних експертів, які назвали цей стовпчик антеною, що отримувала сигнал і діяла як вибуховий пристрій "під трубопровідною системою".

Нагадаємо, що онлайн-сищики відкрили завісу таємниці про те, хто підірвав газопровід "Північний потік". Розслідувачі, спираючись на дані у відкритому доступі, змогли вирахувати яхту, чий екіпаж міг бути причетний до диверсії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, зі свого боку, натякнув, що вибухи на газопроводі "Північний потік" вигідні лише Росії, яка намагалася шантажувати європейські країни за допомогою енергетичної кризи.