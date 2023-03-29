Загадочным предметом у "Северного потока-2" оказался дымовой буй (фото)

Накануне глава Кремля Владимир Путин утверждал, что рядом с газопроводом была найдена антенна, которая приводила в действие взрывное устройство. Но сотрудники Энергетического агентства Дании подняли с глубины 73 метров светодымящийся буй, который не представляет угрозы.

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Сотрудники Энергетического агентства Дании подняли со дна Балтийского моря предмет, который находился рядом с газопроводом "Северный поток-2", им оказался морской светодымящийся буй. Об этом сообщила пресс-служба датского ведомства на своем сайте.

По информации ведомства, проводившаяся операция на месте газопровода на глубине 73 метра завершена.

Итоги расследования показали, что искомым предметом оказался пустой дымовой буй, применяющийся для визуальной маркировки, говорится в сообщении. Буй не представляет собой угрозы для безопасности.

Буй, находившийся у газопровода "Северный поток-2"

О том, что возле газопровода "Северный поток-2" обнаружили предмет цилиндрической формы высотой 40 см и диаметром 10 см, власти Дании сообщили 23 марта.

14 марта российский президент Владимир Путин сообщал, что судно российского "Газпрома" обнаружило на месте взрыва газопровода "Северный поток" некий предмет.

По словам Путина "столбик" находился в том же месте, где произошел взрыв. Он также отмечал, что стыки труб — самые уязвимые места газопровода. Он сослался на неназванных экспертов, которые назвали этот столбик антенной, которая получала сигнал и приводила в действие взрывное устройство "под трубопроводной системой".

Напомним, что онлайн-сыщики приоткрыли завесу тайны о том, кто взорвал газопровод "Северный поток". Расследователи, опираясь на данные в открытом доступе, смогли вычислить яхту, чей экипаж мог быть причастен к диверсии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в свою очередь, намекнул, что взрывы на газопроводе "Северный поток" выгодны только России, которая пыталась шантажировать европейские страны с помощь энергетического кризиса.