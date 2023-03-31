Не захистив від нападу ЗСУ: у РФ хочуть посадити офіцера за порушення бойового чергування, — ЗМІ

Кримінальну справу, як уточнюють співрозмовники, відкрили навесні 2022 року після "ракетного обстрілу" ЗС РФ у Білгородській області.

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У Росії дізналися про перший випадок звинувачення воєнного за порушення правил бойового чергування. Про це пише 31 березня російська газета "Комерсант" із посиланням на джерела у воєнній слідчій системі Росії.

Окупанту загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство вважає, що офіцер не запобіг "нападу Збройних сил України на РФ". Порушення правил чергування спричинило масову ліквідацію та поранення загарбників, знищення та пошкодження бойової техніки.

Кримінальну справу, як уточнюють співрозмовники, порушили навесні 2022 року після "ракетного обстрілу" ЗС РФ у Білгородській області.

"Раптовий напад ворога став можливим через недостатнє прикриття повітряного простору в прикордонній зоні засобами ППО", — зазначили компетентні особи.

Перший відділ воєнного слідчого управління Слідкому РФ у Західному воєнному округу порушив кримінальну справу за ст. 340 російського Кримінального кодексу.

В ухвалі суду сказано, що в результаті "удару ЗСУ" загинули 7 воєннослужбовців, 43 особи отримали поранення та контузії. Знищено 15 та пошкоджено 30 одиниць техніки на загальну суму 89 млн рублів.

Обвинувачений не лише помилився, а й допустив серйозні прорахунки в організації бойової служби свого підрозділу. Командира звинувачують ще за ч. 3 ст. 286 КК РФ — перевищення посадових повноважень.

Верховний суд РФ готує нові рекомендації щодо покарань воєнних

У рішенні воєнних судів сказано, що чоловіка тримають під вартою з травня 2022 року. У 2022 році запобіжний захід йому обирав і продовжував гарнізонний воєнний суд у Курську. У грудні 2022 року його етапували до СІЗО Санкт-Петербурга.

Підозрюваний, за інформацією видання, регулярно подає апеляції до 1-ї та 2-ї Західних окружних воєнних судів.

Верховний суд Росії готує рекомендації судам щодо злочинів проти воєнної служби, зокрема й за порушення під час несення бойових чергувань.

Рекомендації готують для наступних порушень:

самовільне залишення бойового посту;

передача обов'язків щодо несення бойового чергування іншому без дозволу командира;

проведення робіт, що призвели до зниження боєздатності зброї чи воєнної техніки;

розпивання алкоголю на чергуванні, вживання наркотиків, психотропних чи інших речовин;

допуск на пост сторонніх осіб;

порушення правил користування спеціальною апаратурою та її необґрунтоване відключення;

пошкодження воєнної техніки та засобів зв'язку;

невиконання наказів;

припинення спостереження за ціллю, несвоєчасне сповіщення про її наближення та неприйняття заходів щодо її ліквідації.

Окремо прописані тяжкі наслідки — заподіяння шкоди важливим державним та воєнним об'єктам (руйнування чи пошкодження оборонних підприємств, споруд, воєнної інфраструктури. Сюди ж віднесли загибель людей, виявлення системи ППО та сам факт незапобігання нападу).

Нагадаємо, що у лютому цього року до Південного окружного воєнного суду Ростовської області Росії відправили кримінальну справу стосовно українського воєнного Антона Чередника. Росіяни звинувачують його у вбивстві цивільних у Маріуполі.

Фокус вже писав про вирок у Севастополі для воєннослужбовців РФ, які відмовили виконувати накази командування. Брати Котов В.А. та Котов Є.В. не захотіли воювати на Херсонщині.