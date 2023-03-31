Не защитил от нападения ВСУ: в РФ хотят посадить офицера за нарушение боевого дежурства, — СМИ

Уголовное дело, как уточняют собеседники, возбудили весной 2022 года после "ракетного обстрела" ВС РФ в Белгородской области.

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В России появился первый случай обвинения военного по статье о нарушении правил боевого дежурства. Об этом пишет 31 марта российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в военной следственной системе России.

Оккупанту грозит тюремный срок до десяти лет. Следствие полагает, что действия офицера не предотвратили "нападение Вооруженных сил Украины на РФ". Нарушение правил дежурства повлекло за собой массовую ликвидацию и ранения захватчиков, уничтожение и повреждение боевой техники.

Уголовное дело, как уточняют собеседники, возбудили весной 2022 года после "ракетного обстрела" ВС РФ в Белгородской области.

"Внезапное нападение врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО", — указали компетентные лица.

Первый отдел военного следственного управления Следкома РФ по Западному военному округу возбудил уголовное дело по ст. 340 российского Уголовного кодекса.

В постановлении суда сказано, что в результате "удара ВСУ" погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии. Также было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.

Обвиняемый не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы своего подразделения. Поэтому командиру вменяют еще и ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Верховный суд РФ готовит новые рекомендации по наказаниям военных

В решении военных судов говорится, что мужчину держат под стражей с мая 2022 года. В 2022 году меру пресечения ему избирал и продлевал гарнизонный военный суд в Курске. В декабре 2022 года его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга.

Подозреваемый, по информации издания, регулярно подает апелляции в 1-й и 2-й Западные окружные военные суды.

Верховный суд России готовит рекомендации судам по преступлениям против военной службы, в том числе и за нарушения при несении боевых дежурств.

Определения коснутся следующих нарушений:

самовольный уход с боевого поста;

передача обязанностей по несению боевого дежурства другому без разрешения командира;

проведение работ, которые привели к снижению боеспособности оружия или военной техники;

распитие алкоголя на дежурстве, употребление наркотиков, психотропных или других веществ;

допуск на пост посторонних лиц;

нарушение правил пользования специальной аппаратурой и ее необоснованное отключение;

повреждение военной техники и средств связи;

невыполнение приказов;

прекращение наблюдения за целью, несвоевременное оповещение о ее приближении и непринятие мер по ее ликвидации.

Отдельно прописаны тяжкими последствия — нанесение ущерба важным государственным и военным объектам (разрушение или повреждение оборонных предприятий, сооружений, военной инфраструктуры. Сюда же относится гибель людей, вскрытие системы ПВО и сам факт непредотвращенного нападения.

Напомним, что в феврале этого года в Южный окружной военный суд Ростовской области России отправили уголовное дело в отношении украинского военного Антона Чередника. Россияне обвиняют его в убийстве гражданских в Мариуполе.

Фокус уже писал о приговоре в Севастополе для военнослужащих РФ, которые отказе выполнять приказы командования. Братья Котов В.А. и Котов Е.В. не захотели воевать в Херсонской области.