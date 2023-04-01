Усередині були діти: футболіст на машині злетів у повітря і проломив стіну спортзалу (відео)

Аварія сталася неподалік від бельгійського міста Льєж. Мер Софі Темон повідомила, що перед аварією в спортзалі тренувалися молоді дівчата, які встигли повернутися до роздягальні за кілька секунд до події.

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Футболіст Соф'ян К'юїн, який виступає за Левен у бельгійській лізі Жюпіле, потрапив у жахливу автомобільну аварію, яка могла призвести до загибелі як самого спортсмена, так і сторонніх людей. Про це повідомляє talkSPORT.

На високій швидкості автомобіль марокканця злетів у повітря і врізався в стіну спортзалу у Флемаллі, неподалік Льєжа. Спортсмен перебував у свідомості після аварії, але був у шоці. Його доправили просто в лікарню.

Мер міста Софі Темон зазначила, що ситуація могла скластися набагато гірше. Вона повідомила, що перед аварією в спортзалі тренувалися молоді дівчата, які встигли повернутися в роздягальню за 11 секунд до події. Завдяки швидкій реакції рятувальників справжньої трагедії вдалося уникнути.

Наразі експерти проводять розслідування, прокурорський експерт уже прибув на місце події. Автомобіль спортсмена буде вилучено до кінця слідства.

Раніше Фокус писав, що в Бразилії бджола вбила спортсмена. Під час тренування Уолдонілтон де Андраде Рей проковтнув комаху. Ймовірно, бджола вжалила його, що викликало сильну алергічну реакцію. Чоловік помер у лікарні через 21 день.

Також повідомлялося, що чемпіон світу з велоспорту застрелив кота міністра Сан-Марино. За словами міністра туризму і пошти Сан-Марино Федеріко Педіні Аматі, не можна вбити тварину, а потім просто відбутися штрафом.