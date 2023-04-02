Був вихідцем з України: у Білорусі помер заступник міністра економіки Сергій Мітянський (фото)

Чиновник, згідно з офіційною інформацією, помер на 44-му році життя після тривалої хвороби.

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У Білорусі в неділю, 2 квітня, помер уродженець Шепетівки (Хмельницька область) Сергій Мітянський, який обіймав посаду заступника міністра економіки республіки. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті профільного міністерства.

Пресслужба Міністерства економіки РБ повідомила, що Мітянський пішов із життя після тривалої хвороби.

"Він був чесною, відкритою для людей людиною, чим здобув повагу та подяку багатьох. Колектив Міністерства економіки висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким Сергія Мітянського", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Сергія Мітянського

Народився 7 серпня 1979 р. у місті Шепетівка.

У 2001 році вступив до Білоруського державного технологічного університету. А у 2014 — до Академії управління при президенті Республіки Білорусь.

Працював на різних посадах у Мінміськвиконкомі, Комітеті державного контролю, Міністерстві антимонопольного регулювання та торгівлі, Міністерстві економіки. З 23 грудня 2020 року обіймав посаду заступника міністра економіки Білорусі.

Сергій Мітянський помер на 44-му році життя після тривалої хвороби

Нагадаємо, 26 листопада 2022 року у Білорусі помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Дипломатові було 64 роки.

Також ми інформували про те, що нещодавно помер Вадим Бакатін — останній голова КДБ СРСР. Бакатін прославився тим, який передав США креслення пристроїв підслуховування в американському посольстві.