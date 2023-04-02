Был выходцем из Украины: в Беларуси умер замминистра экономики Сергей Митянский (фото)

Чиновник, согласно официальной информации, умер на 44-м году жизни из-за продолжительной болезни.

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В Беларуси в воскресенье, 2 апреля, умер уроженец Шепетовке (Хмельницкая область) Сергей Митянский, которы занимал должность заместителя министра экономики республики. Информация об этом появилась на официальном сайте профильного министерства.

Пресс-служба Министерства экономики РБ сообщила, что Митянский ушел из жизни после продолжительной болезни.

"Он был честным, открытым для людей человеком, чем снискал уважение и благодарность многих людей. Коллектив Министерства экономики выражает свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Митянского", — говорится в сообщении.

Что известно о Сергее Митянском

Родился 7 августа 1979 г. в городе Шепетовка.

В 2001 году поступил в Белорусский государственный технологический университет. А в 2014 — в Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Работал на разных должностях в Мингорисполкоме, Комитете государственного контроля, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, Министерстве экономики. С 23 декабря 2020 года занимал пост заместителя министра экономики Беларуси.

Сергей Митянский умер на 44-м году жизни после продолжительной болезни

Напомним, 26 ноября 2022 года в Беларуси скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломату было 64 года.

Также мы информировали о том, что недавно умер Вадим Бакатин — последний председатель КГБ СССР. Бакатин прославился тем, что передал США чертежи подслушивающих устройств в американском посольстве и баллотировался в президенты РСФСР.