Побачила по телевізору: дівчина випадково розкрила зраду хлопця (відео)

Кайла Гарднер її подруга під час прямої трансляції помітили, що молода дівчина намагалася взяти номер телефону іншої жінки. Чоловік фліртував із нею та обіймав її.

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Користувачка TikTok Кайла Гарднер стверджує, що під час круїзу вона викрила свого партнера у зраді за допомогою камери спостереження, яка вела пряму трансляцію на телевізор у її номері. Про це розповідає The Independent.

Дівчина та її подруга перебували у каюті та перемикали телеканали, коли помітили пряму трансляцію з різних частин корабля. Вона думала, що її хлопець пішов за їжею, а натомість він намагався взяти номер телефону іншої жінки. Чоловік фліртував із нею та обіймав її.

"Ні, це не може бути він. Це дівчина, боже, боже, цього не може бути", — кричала дівчина, дивлячись на екран телевізора.

Подруги записали все, що відбувається, на свої телефони і опублікували ці відео в TikTok, які потім набрали мільйони переглядів.

У коментарях у соціальній мережі люди почали цікавитись, що сталося після описаних драматичних подій.

"Що трапилося зі зрадником у круїзі? Сподіваюся, ви викинули його за борт", — написав один із користувачів TikTok.

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