Увидела по телевизору: девушка случайно раскрыла измену парня (видео)

Кайла Гарднер ее подруга во время прямой трансляции заметили, что молодой человек девушки пытался взять номер телефона другой женщины. Мужчина флиртовал с ней и обнимал ее.

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Пользовательница TikTok Кайла Гарднер утверждает, что во время круиза она уличила своего партнера в измене с помощью камеры наблюдения, которая вела прямую трансляцию на телевизор в ее номере. Об этом рассказывает The Independent.

Девушка и ее подруга находились в каюте и переключали телеканалы, когда заметили прямую трансляцию из разных частей корабля. Она думала, что ее парень ушел за едой, а вместо этого он пытался взять номер телефона другой женщины. Мужчина флиртовал с ней и обнимал ее.

"Нет, это не может быть он. Это девушка, о боже, о боже, этого не может быть", — кричала девушка, смотря на экран телевизора.

Подруги записали все происходящее на свои телефоны и опубликовали эти видео в TikTok, которые затем набрали миллионы просмотров.

В комментариях в социальной сети люди начали интересоваться, что произошло после описанных драматических событий.

"Что случилось с изменщиком в круизе? Надеюсь, вы выбросили его за борт", — написал один из пользователей TikTok.

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