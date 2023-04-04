У Росії пропонують закрити "Вікіпедію": в Кремлі пояснили, чому це неможливо

Закриття інтернет-енциклопедії запропонував голова Ради з прав людини у РФ. Він заявив, що росіянам необхідно створити зручну альтернативу, в якій не буде неправдивих фактів з історії.

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"Вікіпедія" містить багато хибної інформації у політичних та історичних сферах, тож в Росії її варто закрити. Росіянам потрібна власна онлайн-енциклопедія. Про це на пресконференції до Міжнародного дня інтернету заявив голова Ради з прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв, передають журналісти "РИА Новости".

"Моя думка щодо "Вікіпедії" — її треба закрити. (…) Там багато спотворень, м'яко кажучи, коли йдеться про політику, про історію, а ось прості речі — зручно, альтернативи ж немає… Потрібно якнайшвидше створити альтернативу та закрити "Вікіпедію" — це моя позиція", — пояснив Фадєєв.

Посадовець підкреслив, що не закликає закривати інтернет-енциклопедію найближчими днями, однак вважає правильним працювати у цьому напрямку. "Вікіпедію" голова РПЛ назвав ідеологічним та політизованим продуктом.

Відповідь Кремля на пропозицію закрити "Вікіпедію"

Московське керівництво вже відреагувало на заяву Фадєєва. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що для закриття онлайн-енциклопедії необхідно створити власний аналог з перевіреної інформацією. За словами посадовця, на це потрібен час. Ідею створення російської енциклопедії з "об’єктивною інформацією" у Кремлі підтримали.

"У різних форматах, на різних форумах і на різних рівнях неодноразово висловлювалася думка про те, що нам необхідно створювати аналог "Вікіпедії", який містив би дійсно перевірену та точну інформацію, об'єктивну інформацію. Ми знаємо, що у "Вікіпедії" дуже багато спотворень, неправди, помилок історичних й фактологічних, тому, звичайно, створювати аналог потрібно обов'язково", — заявив Пєсков.

Однак прессекретар президента Росії підкреслив, що нині говорити про закриття "Вікіпедії" зарано, адже альтернативи ще немає.

Нагадаємо, сьогодні у Держдумі Росії запропонували скасувати мораторій на смертну кару. Лідер ліберально-демократичної партії вважає за необхідне відмову від європейської норми після загибелі пропагандиста Татарського.

Також 4 квітня ЗМІ повідомили про пропозицію у Держдумі знімати в російській рекламі тільки багатодітні сім’ї. За задумом депутата, це має мотивувати громадян підвищувати народжуваність у країні-агресорці.