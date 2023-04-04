В России предлагают закрыть "Википедию": в Кремле объяснили, почему это невозможно

Закрыть интернет-энциклопедию предложил председатель Совета по правам человека в РФ. Он заявил, что россиянам необходимо создать удобную альтернативу, в которой не будет ложных фактов по истории.

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"Википедия" содержит много ошибочной информации в политических и исторических сферах, поэтому в России ее следует закрыть. Россиянам нужна собственная онлайн-энциклопедия. Об этом на пресс-конференции к Международному дню интернета заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передают журналисты "РИА Новости".

"Мое мнение относительно "Википедии" — ее надо закрыть. (…) Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи — удобно, альтернативы же нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть"Википедию" — это моя позиция", — объяснил Фадеев.

Чиновник подчеркнул, что не призывает закрывать интернет-энциклопедию в ближайшие дни, однако считает правильным работать в этом направлении. "Википедию" глава СПЧ назвал идеологическим и политизированным продуктом.

Ответ Кремля на предложение закрыть "Википедию"

Московское руководство уже отреагировало на заявление Фадеева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что для того, чтобы закрыть онлайн-энциклопедию, необходимо создать свой аналог с проверенной информацией. По словам чиновника, на это нужно время. Идею создания российской энциклопедии с "объективной информацией" в Кремле поддержали.

"В разных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалось мнение о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию. Мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, лжи, ошибок исторических и фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — заявил Песков.

Однако пресс-секретарь президента России подчеркнул, что сейчас говорить о том, чтобы закрыть "Википедию", рано, ведь альтернативы еще нет.

Напомним, сегодня в Госдуме России предложили отменить мораторий на смертную казнь. Лидер либерально-демократической партии считает необходимым отказ от европейской нормы после гибели пропагандиста Татарского.

Также 4 апреля СМИ сообщили о предложении в Госдуме снимать в российской рекламе только многодетные семьи. По замыслу депутата, это должно мотивировать граждан повышать рождаемость в стране-агрессорке.