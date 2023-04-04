В Австралії з'явилося на світ незвичайне курча з чотирма лапами (фото)

Тварині, яка з'явилася на світ у Північному Квінсленді, мали знайти новий будинок після того, як інші кури на фермі спробували вбити її. Пернаті "родичі" невтомно клювали хребет, наражаючи птаха на ризик зараження.

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На фермі в Австралії з'явилося на світ незвичайне курча з чотирма лапами. Про це розповідає Daily Mail.

Птах страждає на рідкісне генетичне захворювання, відоме як полімелія. Це захворювання викликає зростання однієї чи кількох зайвих кінцівок і може проявлятися в людей.

Тварині, яка з'явилася на світ у Північному Квінсленді, мали знайти новий будинок після того, як інші кури на фермі спробували вбити її. Пернаті "родичі" невтомно клювали хребет, наражаючи птицю на ризик зараження.

Власниця ферми Джесс Лімінг звернулася за допомогою до користувачів соцмереж, опублікувавши заклик забрати тварину.

"У мене є чотирилапе (так, чотирилапе) молоде курча, яке потребує турботи", — написала австралійка.

Тварину забрав місцевий захисник дикої природи Олів Нідхем Фото: Daily Mail

Полімелія викликає збільшення числа нижніх кінцівок. Вона може бути симетричною та асиметричною, зазвичай поєднується з вадами, несумісними із життям.

Жінка також повідомила, що кури схильні клювати щось незвичайне чи нове. Хоча курча вилупилося з чотирма лапами, це, здається, не хвилювало птаха. Однак Джесс Лімінг не впевнена, чи здатна курка нести яйця. Тварину забрав місцевий захисник дикої природи Олів Нідхем.

Раніше Фокус писав, що у Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту. Морські жителі існують Землі вже майже 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесель у 2017 році.

Також повідомлялося, що в Британії "банда" овець тероризує ціле поселення. 37-річний Стефан Джонс повідомив про те, що вівці почали діяти групами та вдиратися у двори мешканців. Тварини ламають сухі стіни та поїдають живоплоти у дворах людей.