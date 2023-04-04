В Австралии появился на свет необычный цыпленок с четырьмя лапами (фото)

Животному, которое появилось на свет в Северном Квинсленде, надо было найти новый дом после того, как другие курицы на ферме попытались убить его. Пернатые "сородичи" без устали клевали позвоночник, подвергая птицу риску заражения.

Related video

На ферме в Австралии появился на свет необычный цыпленок с четырьмя лапами. Об этом рассказывает Daily Mail.

Птица страдает от редкого генетического заболевания, называемого полимелия. Это заболевание вызывает рост одной или нескольких лишних конечностей и может также проявляться у людей.

Животному, которое появилось на свет в Северном Квинсленде, надо было найти новый дом после того, как другие курицы на ферме попытались убить его. Пернатые "сородичи" без устали клевали позвоночник, подвергая птицу риску заражения.

Хозяйка фермы Джесс Лиминг обратилась за помощью к пользователям соцсетей, опубликовав призыв забрать животное.

"У меня есть четырехлапый (да, четырехлапый) молодой цыпленок, нуждающийся в заботе", — написала австралийка.

Животное забрал местный защитник дикой природы Олив Нидхэм Фото: Daily Mail

Полимелия вызывает увеличение числа нижних конечностей. Она может быть симметричной и асимметричной, обычно сочетается с пороками, несовместимыми с жизнью.

Женщина также сообщила, что куры склонны клевать что-то необычное или новое. Хотя цыпленок вылупился с четырьмя лапами, это, кажется, не волновало птицу. Однако Джесс Лиминг не уверена, способна ли курица нести яйца. Животное забрал местный защитник дикой природы Олив Нидхэм.

Ранее Фокус писал, что в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо. Морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз эта рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.

Также сообщалось, что в Британии "банда" овец терроризирует целую деревню. 37-летний Стефан Джонс сообщил о том, что овцы начали действовать группами и вторгаться в дворы жителей. Животные ломают сухие стены и поедают живые изгороди во дворах людей.