"Західний наратив": РФ хоче провести в середу засідання в ООН, присвячене дітям з України

За словами постпреда Росії в ООН Василя Небензі, у Москві хочуть розвіяти наратив про те, що РФ викрадає українських дітей. Також російська сторона очікує, що США нібито поширюватимуть дезінформацію про війну в Україні.

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Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що РФ планує в середу 5 квітня провести неофіційне засідання Ради безпеки, присвячене депортації дітей з України. За його словами, російська сторона хоче зруйнувати "західний наратив", про що пише Associated Press.

За словами Небензі, твердження про те, що Росія депортує дітей з України, нібито є хибними. Тому РФ хоче "розвіяти версію" про те, що їх викрали.

Крім того, як пишуть журналісти, Небензя відреагував на заяву постпреда США в ООН Лінди Томас-Грінфілд про те, що Росія, почавши головувати в Раді безпеки з 1 квітня, просуватиме свою пропаганду про війну в Україні.

Так, Небензя заявив, що Росія завжди нібито була "чесним посередником", а тому намагатиметься зберегти свою роль та організацію Ради безпеки ООН. Також постпред РФ заявив, що Москва очікує від Сполучених Штатів на поширення "неправдивої інформації" про російське вторгнення в Україну.

"Ми думаємо якраз навпаки", — сказав він.

Журналісти також зазначили, що, як очікується, 24 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров головуватиме на засіданні, присвяченому "ефективній багатосторонності через захист принципів Статуту ООН".

Крім того, як сказано у матеріалі, будуть проведені інші зустрічі, присвячені конфліктам у Сирії, Малі, Лівії, Гаїті та інших гарячих точках. Там також головуватиме Лавров.

Нагадаємо, що 3 квітня постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала головування Росії в Раді Безпеки ООН першоквітневим жартом. Вона зазначила, що у Вашингтоні очікують, що Росія просуватиме дезінформацію про війну в Україні, користуючись своїм становищем.

Також повідомлялося, що з першого квітня РФ очолює Раду безпеки ООН. Експерти називають це "перемогою пропаганди Путіна", оскільки Москва зможе впливати на порядок денний, обираючи певні напрямки як пріоритетні або, навпаки, менш важливі.